Nice, France

Elle est rouge et noire, plus large, plus spacieuse, plus vitrée, avec un éclairage à leds et des écrans extra-larges. Mais ce qui est le plus novateur pour ces rames ne se voit pas. Alstom a en effet mis au point un nouveau système de propulsion ou plus précisément un nouveau système de stockage et de diffusion de l'énergie électrique afin de faire avancer le tramway.

Rechargés en 20 secondes

A part sur les 3 km en tunnel, ces nouvelles rames fonctionnent sur batteries. Trois coffres installés sur le toit, composés d'un nouveau lithium: le "lithium capacitor", capable de se recharger complètement en 20 secondes à chaque arrêt sur la ligne. Pour ce faire, il suffit d'un plot électrique sur les voies, d'un patin qui s'abaisse le temps de la descente et de la montée des voyageurs. Ensuite le tramway repart en autonomie électrique complète jusqu'à la prochaine station puis se recharge de nouveau, etc.

La vitrine du savoir faire d'Alstom

Nice sera la première ville équipée de ce système mis au point par Alstom. Le géant français compte bien se servir du tramway niçois comme vitrine de son savoir faire et ainsi exporter ce nouveau système partout dans le monde.

Le contrat passé avec Alstom prévoit la livraison d'ici 2019 de 25 rames destinées aux lignes 2 et 3. La première arrivera donc en février. 8 autres suivront d'ici le mois de juin ce qui permettra, après plusieurs mois de test, de commencer l'exploitation commerciale sur une partie de la ligne 2 dés le mois de juillet.

L'intérieur du nouveau tram niçois © Radio France - Laurent Vareille

40 % de surface vitrée en plus © Radio France - Laurent Vareille