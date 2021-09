A Laval, le nouveau vélodrome Espace Mayenne va devoir patienter un peu pour obtenir le label national

Cela fait 40 ans que le milieu cycliste mayennais attendait ça. Un vélodrome capable d'accueillir les jeunes cyclistes pour s'entraîner et des compétitions de haut niveau. Ce rêve va devenir réalité le samedi 2 octobre avec l'organisation de la finale de la Coupe des Pays de la Loire sur le nouveau vélodrome Espace Mayenne à Laval.

Ce mercredi matin, la piste de 250 mètres avec un revêtement bétonné a été observée, scrutée sous tous les angles par plusieurs personnes chargées de son homologation.

La longueur de la piste a été vérifiée ainsi que l'état du revêtement et les éléments de sécurité. Tout a été est passé au crible. Logiquement, le vélodrome lavallois a reçu l'homologation régionale permettant l'organisation samedi prochain.

Pour l'homologation nationale, il va, en revanche, falloir attendre un peu. "Nous demandons l'installation d'un garde-corps en bas de l'un des virages car la sécurité n'est pas optimale" explique Jérôme Krier, le responsable des équipements à la Fédération française de cyclisme. Cela va donc demander l'installation d'équipements supplémentaires. Contacté par France Bleu Mayenne, le président du département, Olivier Richefou, a assuré que les travaux seraient réalisés et financés par la collectivité. Cela ne représente que quelques milliers d'euros sur un budget total de plusieurs millions d'euros.

François Pervis a testé la piste

Ce mercredi, des coureurs cyclistes du département ont effectué quelques tours de piste pour livrer leurs impressions. Et le septuple champion du monde, le Mayennais François Pervis s'est aussi déplacé pour ce moment important : "j'ai eu de très bonnes sensations. J'ai été très étonné la première fois où j'ai roulé dessus de voir l'inclinaison des virages. C'est un vrai vélodrome, pas un anneau cycliste. On va pouvoir aller très vite dessus et faire de vraies compétitions et ça, c'est super important pour toutes les tranches d'âge.

François Pervis tenait à être présent le jour de l'homologation. © Radio France - Gildas Menguy

"Le tout nouveau retraité explique que "les virages font entre 44 et 45 degrés, ç'est comme au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le vélodrome couvert national. Donc forcément, quand on est en haut et qu'on descend la pente, on va plus facilement beaucoup plus vite. Et ça, c'est très intéressant." Et de l'avis du médaillé olympique et paralympique,"on pourra faire de très beaux chronos sur la piste de Laval".

Le septuple champion du monde, François Pervis, a testé la piste du nouveau vélodrome. © Radio France - Gildas Menguy

Une fois les travaux d'aménagement et de sécurité réalisés, le vélodrome de Laval pourra voir plus grand et espérer accueillir un championnat de France d'ici quelques années.