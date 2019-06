Le nouveau visage de la place Carnot d'Avignon inaugurée ce week end

Complètement requalifiées, la place et la rue Carnot d'Avignon ont été inaugurées ce samedi, sous un soleil de plomb et en présence d'une centaine de personnes. Le projet va se poursuivre en direction de la porte Saint-Lazare. Tout devrait être achevé courant 2020.

Un soleil de plomb et quelques notes de musique ont rythmé l'inauguration ce samedi, de la place et de la rue Carnot à deux pas des Halles. 4 mois de chantier, 1.2 millions d'euros de travaux pour une requalification complète dans l'esprit de ce qui a déjà été réalisé place Saint-Didier et rue des Trois Faucons : priorité aux piétons et aux vélos, des conteneurs enterrés, des fauteuils urbains pour prendre le temps d'admirer l'église Saint-Pierre et quatre nouveaux arbres plantés. Une seule pièce manque encore au décor, la célèbre horloge créée en 1896. Actuellement en restaurant, elle retrouvera son emplacement à la rentrée.

Des places trop minérales

"Nous continuons de redessiner Avignon et particulièrement le centre ville" s'est félicité la maire Cécile Helle, satisfaite du tournant pris depuis 2014 : casser le trafic routier de transit à l'intérieur des remparts, rendre les piétons et les vélos prioritaires et réintroduire de la qualité de vie dans la cité. Des places trop minérales et pas assez ombragées ? La critique est revenue ce samedi lors de l'inauguration en pleine canicule. La maire explique "le centre historique d'Avignon est patrimonial donc nécessairement il est minéral. Nous faisons tout pour planter des arbres chaque fois que nous le pouvons techniquement." Le projet de requalification va désormais se prolonger en direction de la porte Saint-Lazare. Tout devrait être terminer courant 2020...

L'inauguration à l'heure des discours et l'absence remarquée de Florian Borda Da Costa l'adjoint en charge du commerce... © Radio France - Daniel Morin

Un nouvelle perspective sur l'église Saint-Pierre © Radio France - Daniel Morin