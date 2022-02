Le nouveau visage de la place de la Comédie à Montpellier

Ce mercredi 2 février au soir, le maire de Montpellier Michaël Delafosse a animé une réunion de concertation sur le projet de rénovation de la place de la Comédie et de l'Esplanade. Devant environ 200 personnes, le maire a présenté pendant près de deux heures les futurs aménagements du cœur de ville mais a aussi échangé avec des riverains et des commerçants.

La place de la Comédie et l'Esplanade

Pour le maire de Montpellier, l'objectif est clair, il faut "embellir" cet espace, le rendre plus attractif. Pour rendre le cœur de ville plus attractif, Michaël Delafosse veut mettre en avant déjà les bâtiments existants : un ravalement de la façade de l'Opéra est prévue dans les travaux. La place de la Comédie et l'Esplanade devraient devenir un seul et même lieu de culture, de théâtre, d'opéra, avec également un grand nombre d'événements possibles tout au long de l'année. Sur l'Esplanade, vous pourrez plus tard déambuler entre guignettes, commerçants, terrasses et jeux d'enfants. Le kiosque Bosc devrait être restauré, tout comme la fontaine qui s’y trouve. Le jardin du Champ-de-Mars va également être aménagé pour en faire un lieu convivial et d'échanges.

La place de la Comédie va être restaurée également. Son sol jugé trop glissant, va être retravaillé. Le flammage sera effectué sur tout le sol glissant. Cette technique consiste à redonner de l'adhérence à la pierre calcaire, pour éviter les glissades. Les dalles trop abimées ou cassées seront remplacées. Un choix plus judicieux selon le maire que ce soit sur le coût du projet ou sur la durée du chantier.

Un long banc sera positionné pour permettre à chacun de s’asseoir et de profiter de la place - Ville de Montpellier

La végétalisation au cœur du projet d'aménagement

La végétalisation, le maire de Montpellier en avait fait une priorité de son mandat. La superficie des espaces verts passera de 20 900 m² à 26 000 m² à la fin du chantier. Des arbres vont être plantés sur la place de la Comédie. Le long de la ligne de tramway seront plantés des ormes, un arbre adapté au milieu urbain. L'objectif est d'apporter à cette place de la Comédie de l'ombre, un peu de fraîcheur et d'en faire un poumon vert du centre-ville de Montpellier. Des fontaines vont également être disposées dans ces nouveaux espaces.

Des fontaines et des jeux d'eau vont être installés dans le projet d'aménagement - Ville de Montpellier

Les allées latérales seront végétalisées - Ville de Montpellier

Le parc du Champs de mars rénové

Le parc du Champs de mars lui aussi va être rénové et aménagé. Avec un travail de végétalisation autour du bassin mais aussi un renouvellement de jeux ludiques. Autre aménagement, celui de la jonction entre la place de la Comédie et l'Esplanade. Le bassin actuel va être remplacé par une grande fontaine sèche et prolongée par une ligne d'eau qui prend la direction du musée Fabre.

Le jardin du champs de Mars va également être rénové - Ville de Montpellier

La circulation et l'accessibilité

Sous la place de la Comédie, le niveau -1 du parking accueillera donc des fosses d'arbres et un "hub" de mobilités. Dans le parking de la Comédie, il y aura 64 places en moins mais des emplacements réservés aux motos et également aux vélos et vélos-cargos vont être mis en place. Des bornes de recharge pour voitures et vélos électriques seront aussi disponibles. L'entrée dans le tunnel permettra désormais uniquement d'entrer dans le parking de la Comédie, le but étant d'éviter le flux de véhicules. A partir du 27 juin, les personnes qui sont seulement en transit ne pourront pas passer par le tunnel.