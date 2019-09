Le nouvel espace de la Visitation séduit de nombreux Manceaux

Le Mans, France

Après 4 ans de travaux, les Manceaux ont pu découvrir ce mercredi le nouveau site de la Visitation. Situé en plein cœur du Mans, à deux pas de la place de la République, cet ancien couvent du XVIIIe siècle est reconverti en espace commercial. Il accueille désormais onze établissements: des commerces, une galerie, un salon de coiffure, des bars et restaurants avec 400 places en terrasses.

Cynthia, une retraité de 66 ans était pressée de découvrir ce nouvel espace, et n'est pas déçue : "C'est super, car ils ont réussi à garder le style du bâtiment d'avant", s’enthousiasme-t-elle. "Je trouve cet endroit zen, c'est apaisant, s'émerveille un autre passant, avec ma femme nous reviendrons très certainement profiter des restaurants."

Dynamiser le centre-ville

Un peu plus loin, Maxime, la trentaine, joue aux échecs sur le parvis pendant sa pause déjeuner. "Il y a pleins de trucs pour les jeunes, des bars, des jeux, je pense que cela va dynamiser le centre de la ville", souligne-t-il. Et ce n'est pas ce commerçant qui va le contredire. Christophe Alleton est fleuriste, il vient d'ouvrir une boutique de fleuriste : "La Visitation a tout pour devenir the place to be, je suis certain que les Manceaux vont se l'accaparer très rapidement", dit-il dans son magasin flambant neuf.

"Peut-être au détriment des commerces de la place de la République?", s'interroge Lindsay, une jeune enseignante. "D'autant que ça ne fait que commencer....", poursuit-elle en faisant allusion aux projets du site de la Visitation. Les promoteurs prévoient en effet l'ouverture dans les prochains mois d'un musée d'art contemporain et d'une salle de concerts.