Le noyau dur des gilets jaunes rochelais à nouveau sur le rond-point de la piscine municipale ce samedi

Ne soyez pas étonné de recroiser des gilets jaunes sur un rond-point de Charente-Maritime ce samedi 15 janvier. La nouvelle année n'entame pas la détermination de certains. A La Rochelle, après une trêve liée aux fêtes de fin d'année, un noyau dur d'une dizaine de gilets jaunes s'est de nouveau installé sur le rond-point de la Légion d'Honneur, à proximité de la piscine municipale Lucien Maylin. Une petite tonnelle les protège de la pluie. Et autour du rond-point, des banderoles sont ressorties avec des phrases chocs.

Banderole des gilets jaunes au rond-point de la Légion d'honneur à La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

Remettre au cœur de l'action, ces problèmes financiers quotidiens

Pour la plupart, ce sont des gilets jaunes de la première heure, il y a maintenant plus de trois ans. Le mouvement de novembre 2018 était né avec des revendications bien précises, sur le prix du carburant, de la TVA ou des faibles retraites et salaire. En 2022, après un épisode très marqué contre le vaccin du COVID 19, certains gilets jaunes souhaitent maintenant remettre au cœur de leur action ces problèmes financiers au quotidien.

Pour Walter, il est urgent de reparler de ces sujets oubliés, ou masqués aujourd'hui par la crise sanitaire. "On se bat pour la TVA, le service public, la hausse du gaz, de l'électricité, du carburant. Tout cela n'est pas réglé. La France va mal. On revient ici tous les samedis, parce que on nous l'a demandé. C'est un lieu d'échange, les gens s'arrêtent pour discuter. On sera là tous les samedis."

Inscription vue sur le rond-point Lucien Maylin à La Rochelle. Voiture de gilet jaune. © Radio France - Gérald Paris

A la maison, soit on mange, soit on se chauffe - Mariane, gilet jaune -

Mariane elle, est retraitée. Elle compte faire les aller-retour tous les samedis de Royan pour faire bouger les choses. "Je n'ai plus les moyens de me chauffer. J'ai dit à mon petit-fils qui habite avec moi, soit on mange, soit on se chauffe. Alors on met un pull de plus. _Mon mari a commencé à travailler à 14 ans, il touche 1100 euros par mois de retraite_, moi mes 500 euros sont largement absorbés par le loyer. On a même pas le droit aux APL. On est trop riches !"

Mariane, comme Walter seront sur le rond-point de la piscine municipale une nouvelle fois ce samedi.