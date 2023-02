Le nucléaire au centre de deux journées d'échanges à l'université de Nîmes. Depuis ce mercredi et jusqu'à ce jeudi soir, les étudiants du master : « Risques Environnementaux et Sûreté NUC » (RESNUC) organisent un forum sur le site Vauban. Thématique de cette édition : le nucléaire face au défi climatique. Au programme de cette manifestation : des conférences, un job dating et des échanges avec des professionnels du nucléaire.

Le programme complet du forum - Université de Nîmes

