"Le nucléaire n’est pas du tout une énergie décarbonée" selon Pierre Péguin

Depuis la crise de l’énergie, le président de la République est pressé de relancer la filière du nucléaire, en France. C’est même devenu l’une des priorités de son dernier mandat. Et ce n’est pas franchement de nature à plaire aux anti-nucléaires. "C’est une industrie qui n’est pas du tout décarbonée, estime Pierre Péguin, militant de l’antenne alésienne d’Attac. Les réacteurs, il faut les construire. L’uranium, il faut l’extraire, le transporter, l’affiner à Narbonne, l’amener au Tricastin pour l’enrichir en isotope, etc. Sans parler des déchets radioactifs."

Pour arriver à cette "renaissance du nucléaire français", comme il l’a lui-même qualifiée, Emmanuel Macron souhaite lancer la construction de six EPR de nouvelle génération avec, pour le premier d’entre eux, une mise en service en 2035. Mais toujours selon Pierre Péguin, le chef de l’État fait fausse route. "Au niveau mondial, dit-il, la part du nucléaire dans la production de l’électricité est passée sous la barre des 10%, quand celle de le solaire et l’éolien la dépassent. La France est assez isolée, sur la planète, puisque c’est le pays qui produit, en proportion, le plus d’électricité nucléaire."

Cette exception mondiale devrait encore le rester pour un moment. En effet, le mois dernier, le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi du gouvernement visant à faciliter la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Les élus du palais du Luxembourg ont notamment voté une disposition qui supprime l’objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans le mix énergétique français.

