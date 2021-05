Le numéro vert pour l'enfance en danger lance un tchat à destination des enfants et adolescents

Le numéro vert pour l'enfance en danger, le 119, se dote ce lundi 3 mai d'un nouveau dispositif pour recueillir les témoignages de mineurs : un tchat en ligne. Cet outil est ouvert de 15h à 19h les lundis, mardis, jeudis et vendredis et les mercredis entre 13h et 19h.

Un nouveau dispositif pour lutter contre les violences faites aux enfants est mis en place ce lundi 3 mai. Depuis 9h, un tchat est mis en ligne, en complément du numéro vert pour l'enfance en danger, "119-Allô Enfance en Danger". Ce tchat est à destination des moins de 21 ans et accessible sur le site internet www.allo119.gouv.fr, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 19h, et les mercredis de 13h à 19h.

Le tchat reste entièrement anonyme, confidentiel. Pour y avoir accès, il suffit d'entrer le code de son département. "À tout moment, le jeune tchateur peut quitter la conversation en urgence", indique le communiqué de presse d'Enfance en Danger. Toute personne victime ou témoin d'une violence à l'égard d'un mineur peut utiliser ce tchat : "Qu'un mineur ou un jeune majeur appelle pour sa propre situation ou pour celle d'un camarade, d'un frère, d'une sœur... Ce tchat lui est destiné", ajoute le communiqué. Il précise cela dit que les appels de mineurs restent toujours traités prioritairement sur les lignes du 119.

De l'autre côté de ce tchat, une équipe d'écoutants du 119 répond par écrit aux questions. Les professionnels de la protection de l'enfance ont été formés à ce nouveau moyen d'échanges, c'est-à-dire à recueillir par écrit les informations. Les échanges se font "dans le cadre des missions légales du service", à savoir les "mission de prévention (écoute, conseil, orientation) et mission de transmission des informations préoccupantes aux cellules de recueil des informations préoccupantes des départements".

Pour lutter et prévenir les mauvais traitements des mineurs, outre le 119, numéro gratuit, confidentiel et accessible 24h sur 24 lancé en 1990, d'autres outils existent. Pour les personnes sourdes et malentendantes, une plateforme est disponible sur le site d'Enfance en Danger.

Le Groupement d'intérêt public Enfance en Danger a mis en ligne ce nouveau tchat "parce que les appels de mineurs au 119 sont toujours de plus en plus nombreux et que le numérique prend de plus en plus de place dans leur vie". Ce tchat permet ainsi de multiplier les canaux de communication en direction des adolescents et enfants. Selon Enfance en Danger, l'an dernier, 20% des personnes ayant appelé le numéro vert 119 étaient mineures, contre 15% en 2017.

Selon Enfance en Danger, en France, un enfant meurt tous les cinq jours des suites de violences familiales. 52.000 mineurs subissent des violences, des mauvais traitements ou des abandons chaque année.