Le nutri-score arrive timidement dans les rayons de nos supermarchés. Plus besoin de scruter les étiquettes. Ce logo de couleur indique la quantité de graisse, de sel et de sucre contenue dans les chips ou les plats tous prêts. Ses couleurs, du vert au rouge, sont associées à des lettres, de A à E. Les emballages relookés sont encore rares dans les supermarchés, le temps de renouveler les stocks de biscuits et de charcuterie. Des industriels comme Fleury Michon, Mc Cain ou Danone ont décidé de jouer le jeu, tout comme ces piliers de la grande distribution, Auchan, Intermarché ou Leclerc.

Cette révolution n'a pu se faire qu'avec l'accord de la Commission européenne, qui s'est assurée que le logo était bien conforme à la réglementation de l'UE. Le gouvernement français veut lutter contre l'obésité, les maladies cardiovasculaires ou le diabète et son initiative pourrait faire tâche d'huile en Europe. Pour le moment, la France est la seule à proposer ce type de logo.

La Grande-Bretagne dispose déjà de logos colorés, des "traffic lights", bien plus difficiles à lire que le modèle français. Telle marque de chips, par exemple, bénéficie d'un indicateur rouge pour le taux de sel, orange pour la graisse mais vert pour le sucre. Elle n'est pas plus saine pour autant. Pour lancer leur logo, en 2013, les autorités britanniques ont dû ferrailler avec les industriels et avec la Commission européenne. Et mettre de l'eau dans leur vin. Elles ont notamment dû relever leur seuil de sucre alors que six Britanniques sur dix sont en surpoids.

Ce type d'étiquetage, en effet, ne plaît pas à tout le monde... De célèbres fabricants de sodas et des barres chocolatées, les "Big six", veulent d'ailleurs lancer en France leur propre logo, avec des critères nutritionnels plus vendeurs. C'est pourquoi plusieurs associations de consommateurs viennent de lancer avec des experts en nutrition une pétition contre ce projet, qui va semer le doute dans les supermarchés.

Pour bien se nourrir, le consommateur a besoin d'informations claires. Les Pays-Bas ou la Finlande ont lancé des logos du type "bon pour le cœur" ou "bon pour la santé", pas assez transparents. Plus précis, le nutri-score à la française pourrait bien faire école chez nos voisins.