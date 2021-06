Le Nutri-Score obligatoire est-il dangereux pour les produits régionaux labellisés ?

Vous l'avez sûrement déjà vu en allant faire vos courses : le Nutri-Score. Depuis 2017, cet étiquetage est présent sur les emballages de certains aliments. Jusque là, seules les entreprises qui le souhaitaient voyaient leurs produits étiquetés. Il permet de classer les produits de A à E en fonction de leurs qualités nutritionnelles, et a été créé au départ pour pousser les industriels à faire évoluer leurs recettes et rendre leurs produits transformés meilleurs pour la santé.

La Commission européenne souhaite étendre ce dispositif à tous les produits agricoles et agroalimentaires, sans distinction, d'ici 2022. Les produits du terroir labellisés vendus en grandes et moyennes surface pourraient donc être concernés.

Le risque de faire fuir les consommateurs

C'est un vrai problème pour Pierre Ginèbre, directeur de l'Institut régional de la qualité alimentaire d'Occitanie (IRQUALIM), qui réunit tous les producteurs de produits labellisés de la région : "_Cela pourrait dissuader les consommateurs d'acheter nos produits du terroir_, comme le Roquefort ou le jambon de Lacaune", explique-t-il. Ces produits sont en effet riches en sel et en gras, et obtiendraient une mauvaise note (D ou E) si le Nutri-score venait à s'appliquer. D'autant plus que les Français ont tendance à davantage se préoccuper de ce qu'il y a dans leurs assiettes. 60% disent même déjà choisir leurs plats en fonction du Nutri-score, selon une étude de Sud-Ouest Publicité, comme Valérie. Elle fait régulièrement ses courses à Villefranche-de-Lauragais, et pour elle, cette notation est "une ouverture au public pour pouvoir consommer sainement et faire un choix réel, fondé sur de vrais critères".

Un petit producteur de fromage ne va pas s'amuser à retirer des matières grasses — Pierre Ginèbre, directeur de l'Institut régional de la qualité alimentaire d'Occitanie

La seule solution pour les producteurs de contourner ces notes sanctions serait de modifier la composition des produits. Mais difficile pour eux de fabriquer un Roquefort moins gras, puisque la recette de ce fromage labellisé est extrêmement réglementée. "Un petit producteur de fromage ne va pas s'amuser à retirer des matières grasses, et réintégrer des protéines dans la fabrication de son fromage", précise Pierre Ginèbre. Il souhaite que le Nutri-Score ne soit pas appliqué aux produits du terroir labellisés, et plaide à la place pour "une éducation des consommateurs".

Cyril, un habitant Villefranche-de-Lauragais, partage cet avis. "Le Roquefort, on va dire que c'est très mauvais, bah oui c'est très gras, mais forcément, ça reste du fromage. Il faut un juste milieu", reconnait-il.