"Le Nutri-Score pour TOUS les aliments dans les magasins" : réclame l'association des diabétiques 06

Jacky Vollet est le président de l'AFD 06 l'Association des diabétiques des Alpes-Maritimes. Les législatives approchent à grands pas et l'ADF 06 souhaite que le sujet du diabète, maladie chronique qui touche des millions de personnes dont 50 milles dans le 06, soit un des grands sujets de la campagne. A voir en vidéo en cliquant ici

Le diabète c'es à cause du sucre ?

"Le diabète, justement, c'est un excès de sucre dans le sang. Ce sucre va apporter toutes sortes de problèmes et c'est une maladie qui a beaucoup de complications et qui est assez contraignante puisqu'il faut contrôler plusieurs fois par jour, voir constamment, son taux de sucre dans le sang."

Comment vivre avec le diabète ?

"On vit très bien. On a en nous cette capacité de rebondir. Même si c'est contraignant, et même si cela demande d'être vigilant, on vit quand même très bien avec. Aujourd'hui, la médecine a fait tellement de progrès et il y a tellement de moyens pour bien vivre avec le diabète."

Encore faut-il savoir que nous sommes diabétiques ?

Ça, c'est le problème. Il y a environ 1 million de personnes qui ne savent pas qu'elles sont diabétiques. En France, il y a environ chaque année 35 milles personnes qui décèdent des conséquences du diabète."

Pourquoi parle t'on rarement du diabète ?

"C'est la raison pour laquelle nous nous sommes invités dans les législatives. Nous voulons interpeller nos hommes politiques. Ce qui est bien dans l'hémicycle, c'est qu'on a le pouvoir de faire voter des lois. Il faut une meilleure prévention dans notre pays. Nous avons établi une chartre avec six propositions. L'une des priorité est la prévention, éviter l'apparition justement de maladies chroniques. Nous militons pour que le nutri-score soit obligatoire sur tous les produits alimentaires. Nous voulons que ce soit pour tous les aliments, parce que l'industrie alimentaire a compris l'intérêt et indique sur les aliments leur boîte A, B ou C. Tous ces plats cuisinés posent problème. Le mieux est que chacun se remette dans ses fourneaux pour cuisiner et avoir des produits sains."