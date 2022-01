Le P'tit Kdi', une épicerie itinérante au chevet des étudiants de Tours

Petits pois, pâtes, fruits et légumes, produits d'hygiène... Le "P'tit Kdi'", la camionnette de la Croix Rouge 37 créée en partenariat avec la Banque alimentaire de Touraine est une véritable supérette ambulante. Ce mardi après-midi, elle fait halte au pied de la faculté des Tanneurs à Tours. "La dernière fois, on n'a fait qu'une trentaine d'étudiants" constate Olivier Thillaye, l'un des bénévoles qui gère le dispositif, "mais là on n'a même pas encore ouvert qu'on a déjà fait la distribution à dix étudiants. Ca veut dire qu'on va faire soixante, soixante-dix étudiants aujourd'hui…"

Chaque panier coûte 4 euros, soit environ 10 % du prix du marché © Radio France - Romain Dézèque

Parmi ces jeunes il y a Eva, en licence de sociologie et boursière : "Tous les étudiants ou presque sont en précarité donc c'est quand même bien d'avoir un plein pour 4 euros. En général ça me tient deux semaines. Je n'ai que soixante euros pour faire les courses chaque mois. Et puis il n'y a pas de critères d'éligibilité, donc autant en profiter." Pas de questions, pas de critères, c'est aussi cela qui a convaincu Jimmy, étudiant en histoire, à franchir le pas : "au début, je me demandais si j'étais éligible. Et puis je n'avais pas trop envie de croiser des gens que je connaissais, il y avait ce léger sentiment de honte mais il se dissipe très rapidement. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de gens comme nous et que par moment il y en a même trop pour tout le monde, donc on peut avoir sa part."

Au-delà de l'aide alimentaire et financière, l'objectif du P'tit Kdi' à son lancement était de soutenir moralement les étudiants lors des premiers mois de la crise sanitaire, "il fallait amener de la convivialité lors du premier confinement" explique Olivier Thillaye, présent depuis le début du projet et qui connaît désormais certains étudiants "par leurs prénoms". "Lors du premier confinement, c'était très triste de les voir car ils n'avaient pas le moral" abonde Jean-Michel Delevacque, un autre bénévole, "par contre depuis la rentrée et encore mieux maintenant, ils sont plus détendus, on n'a plus les pics atteints lors des premiers mois du Covid-19. Je les sens beaucoup mieux." Une situation "rassurante" mais qui ne signifie pas un retour à la normale. Depuis sa mise en place, le P'tit Kdi' aide 250 étudiants en moyenne à chaque tournée (à l'IUT de Tours Nord, aux Tanneurs, au Sanitas et à Grandmont). La prochaine tournée se déroulera le 8 février.