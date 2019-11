Le PACS, une simple formalité ?

Créé en 1999, le PACS fête ses 20 ans. Le pacte civil de solidarité séduit de plus en plus de couples, même s'il laisse rarement des souvenirs impérissables pour les amoureux.

Auxerre, France

Ils attendent sagement leur tour, dans le hall d'accueil de la mairie d'Auxerre. Clara et Nicolas ont 22 ans, et dans quelques instants, ils vont se pacser.

"Pour nous, c'est quand même un moment important, c'est un engagement, explique Clara. Mais pour l'instant, personne ne le sait. Quand ce sera fait, on le dira à la famille et aux amis. C'est un choix personnel."

C'est leur moment à eux, une première étape avant le mariage, un pacte d'amour officialisé en quelques minutes seulement.

"On a signé un papier, et c'est tout !"

Stéphanie et Olivier ont fait la même démarche, il y a six ans, mais pour eux, c'était au tribunal (c'était le cas avant que le PACS soit confié aux mairies, en novembre 2017). Ce moment était un peu particulier pour ce couple d'une cinquantaine d'années. Pour leur part, c'était une deuxième union qui n'avait rien d'une fête.

"Moi qui ai vécu un mariage, franchement là, on est rentrés dans un bureau, avec une dame gentille mais qu'on avait l'impression de déranger un peu, raconte Stéphanie. Au final, ça s'est fait en deux temps, trois mouvements, on a signé un papier, et c'est tout !"

"une simple formalité administrative"

Le PACS peut parfois se révéler un peu frustrant, mais ce n'est pas un problème pour Monique et Gilles. Eux se se sont unis, il y a dix ans, après quinze ans de relation amoureuse. "une simple formalité administrative", disent-ils.

"Je pense que les gens se marient plus pour la fête, estime Monique. Donc, si vous n'attendez pas ce moment particulier pour en faire une fête, est-ce bien nécessaire de se marier ?"

Plus de 10.000 euros pour un mariage

Pour ces couples, la fête se fera peut-être plus tard, sait-on jamais ? Pour cela, les amoureux devront faire des économies. En France, un mariage coûte en moyenne plus de 10.000 euros.