Le paiement sans contact testé au péage de Muret, au sud de Toulouse

Vinci teste depuis le mois de juillet le paiement sans contact sur dix péages en France, dont celui de Muret sur l'A64 et celui de Montauban Nord sur l'A20. Le concessionnaire d'autoroutes estime que c'est intéressant pour fluidifier le trafic et compte généraliser progressivement le dispositif.

Beaucoup d'automobilistes passent à côté sans même s'en rendre compte. Depuis le mois de juillet, Vinci a équipé dix péages avec des bornes de paiement sans contact dont celui de Muret sur l'A64 et celui de Montauban Nord sur l'A20. Jusqu'ici ce n'était qu'une expérimentation et Vinci n'en avait pas fait la publicité, mais aujourd'hui, le concessionnaire estime que les résultats sont suffisamment intéressants pour généraliser progressivement le système.

Le paiement sans contact peut se faire avec une carte bancaire nouvelle génération ou un téléphone équipé de la technologie NFC © Radio France - Vanessa Marguet

David Chemla, le responsable du district de Toulouse pour Vinci explique que "l'objectif est de répondre aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes des utilisateurs de l'autoroute", car aujourd'hui le paiement sans contact se généralise partout dans tous les commerces et cet outil permet aussi de gagner du temps.

C'est très simple, très rapide, vous n'avez qu'à mettre votre carte devant le lecteur et la barrière se lève. Il y a un réel gain de temps et ça permet aussi d'améliorer la fluidité au péage - David Chemla de Vinci

Comme pour toutes les autres transactions sans contact, le montant maximum est fixé à 20 euros. Mais d'après Vinci, cela correspond à 90% des transactions pour les véhicules légers. Les automobilistes peuvent aussi utiliser leurs téléphones portables ou leurs montres connectées pour payer sans contact si ceux-ci sont équipés de la technologie NFC.

"Il y a un réel gain de temps" - David Chemla Partager le son sur : Copier

Des avis divers

Globalement, les automobilistes qui testent le dispositif au péage de Muret sont plutôt convaincus. "C'est très pratique" estime Florence, une Aveyronnaise qui passe du temps sur la route. Thierry, lui, découvre le système et trouve aussi que "c'est une très bonne chose". Mais il y a tout de même quelques bémols. Un automobiliste toulousain Philippe pense que le gain de temps n'est pas évident : "le lecteur est situé trop bas et il met du temps à lire la carte. Ce n'est pas plus rapide qu'avant" dit-il.

Le système a évidemment du mal à convaincre aussi ceux qui ont des réticences en général avec les cartes sans contact, comme Jocelyne, une femme d'une soixantaine d'années. Elle trouve que cela peut trop facilement tenter les voleurs. Une autre conductrice, Danielle, pense que ce paiement sans contact ne va pas changer grand chose au problème qui fait le plus pester les automobilistes en attente au péage :

C'est bien, mais si au moment de passer au péage, vous devez plonger au fond du sac chercher la carte, le problème est le même ! - Danielle, une automobiliste

La direction de Vinci entend ces remarques, mais estime malgré tout que c'est un plus qui participe à la dématérialisation des transactions et veut généraliser progressivement le système sur les autres péages. Aujourd'hui, il n'y a que quatre bornes au péage de Muret, elles devraient être rapidement plus nombreuses ! Vous en croiserez d'autres aussi sur les routes des vacances, car Vinci n'est pas le seul concessionnaire à avoir lancé ce dispositif. La Sanef avait ouvert le bal dans le nord-est de la France.

Dix péages sont équipés à ce jour, mais il y en aura rapidement beaucoup plus © Radio France - Vanessa Marguet