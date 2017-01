Le palmarès 2016 des prénoms à Laval

Le traditionnel palmarès des prénoms a été dévoilé pour la ville de Laval. Jules et Jade arrivent en tête.

Honneur aux filles : Jade a été le prénom le plus donné à Laval en 2016 devant Emma et Louise qui sont à égalité. Suivent Gabrielle, Chloé et Lola. Manon qui avait connu un grand succès en 2015 sort du top 6.

Du côté des garçons, Jules se retrouve de nouveau en tête comme en 2015 (à égalité avec Lucas). Maël, Louis, Raphaël, Hugo, Lucas et Robin ont aussi été très appréciés par les jeunes parents.

Bonheur, Grandeur et Névanohé

Il y a aussi les prénoms plus originaux ou plus rares. En voici quelques uns : Bartimée, Bonheur, Candide, Civan, Clemsi, Dasson, Eclesiane, Grandeur, Hénoch, Héline, Isaure, Janelle, Jihène, Kénaëlle, Nathane, Névanohé, Nikedem, Paol.

Enfin, il y a les prénoms composés peu communs comme Jurcia-Emmanuel, Kingsley-Leroy, Margad-Erdene, Milla-Cheryanne, Nirima-Alix, Pharell-Isaaq, Raphaël-Warren.