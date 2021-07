Le palmarès des prénoms les plus donnés en 2020 dans les Landes

L'Insee a dévoilé le 28 juillet la liste des prénoms les plus donnés aux nouveau-nés en 2020. Découvrez les prénoms les plus choisis dans les Landes.

Dans les Landes, Rose et Raphaël sont les prénoms les plus donnés aux nouveau-nés en 2020

Quels prénoms ont été les plus choisis en 2020 ? L'Insee a dévoilé le 28 juillet son classement des prénoms les plus donnés aux 736.000 bébés nés au cours de l'année 2020. En France, Jade arrive en tête du classement, suivi de très près par Louise. Le prénom Emma arrive, quant à lui, en troisième position. Chez les garçons, Léo est le grand gagnant, il devance les prénoms Gabriel et Raphaël. En 2019, Emma et Gabriel étaient les prénoms les plus plébiscités.

La Nouvelle-Aquitaine se démarque légèrement, Louise est le prénom le plus donné aux petites filles. Léo reste, en revanche, le prénom le plus répandu chez les garçons dans la région. Dans les Landes, c'est Rose qui remporte le palmarès chez les filles, suivi de Ambre et de Jade. Du côté des garçons, Raphaël est le prénom le plus donné cette année, devançant Noah et Léo.

Top 10 dans les Landes

Chez les petites filles nées dans les Landes en 2020, voici les 10 prénoms qui ont été préférés par les nouveaux parents :

Rose Ambre Jade Mia Agathe Léa Louise Anna Julia Lola

Du côté des petits garçons nés dans les Landes, le classement des 10 prénoms les plus donnés en 2020 est le suivant :