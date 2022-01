"Donner les organes c'est choisir la vie" : une chanson sur Rémi, 11 ans, en attente d'une greffe de coeur

Rémi est un petit Toulousain. A 11 ans, il attend depuis presque un an une greffe du coeur dans sa chambre d'hôpital à Haut-Lêveque, au CHU de Bordeaux. Le personnel soignant s'est mobilisé, en lançant un appel à des artistes pour composer une chanson pour Rémi.

Les Hurlements d'Léo et les Ogres de Barback dont Aldebert ont participé à cette chanson "Coeur Battant". On y entend Rémi qui a pu aussi participer au clip, tourné notamment avec les infirmière de son service. Cette chanson doit sensibiliser le grand public au don d'organes pédiatrique pour David Hemmery. Le papa de Rémi est ce matin notre invité sur France Bleu Occitanie.

Le clip fait le buzz. Mais comment ça a démarré, c'est Rémi qui voulait chanter depuis son lit d'hôpital ?

En fait, Rémi avait d'abord parodié les paroles de la chanson "Ramenez la coupe à la maison" de Vegedream en chantant lui :"ramenez Rémi à la maison". Ca plaisait bien au personnel de santé. Et c'est une infirmière, Mélanie, qui a lancé un appel sur le groupe Facebook "Wanted Community Bordeaux".

Et c'est la réalisatrice Johanna Turpeau qui a répondu à cet appel. Elle a dit : "je connais des gens et on peut peut-être faire mieux que la reprise de ce morceau". Et elle a contacté Laurent Kebous et Chloé Legrand, des Hurlements d'Léo, qui ont composé la musique avec Mikaël Garcia et Juliette Canouet du groupe Tandem.

Le premier couplet a été écrit par les artistes, le deuxième par la famille et le troisième dans le personnel de santé.

Plus de 27.000 vues ce matin. On entend Rémi qui chante, on le voit dans le clip avec les soignants très impliqués également. Comment a réagi votre petit garçon, en voyant le clip terminé ?

Bon il faut savoir que bon lui, il est sur son lit d'hôpital, donc toute cette énergie autour de lui, c'est vrai que ça lui a changé les idées. Mais bon, les images, les paroles du clip le replongent aussi un petit peu dans son état quotidien. Donc, voilà, c'est une réaction un petit peu à double tranchant.

Votre fils Rémi a fait deux arrêts cardiaques dus à une malformation du coeur. Depuis combien de temps Rémi est en attente d'une greffe du coeur ?

Il attend une greffe du coeur depuis le mois de mars 2020. Ça fait dix mois maintenant.

Mais ça peut durer encore longtemps. On attend. Non, on ne sait rien. On ne peut pas savoir. Il n'y a pas de date qui tombe.

Le don d'organes en milieu pédiatrique, c'est encore plus tabou que pour les adultes. Il faut un coeur sain pour Rémi, donc ce sera celui d'un enfant décédé ?

Oui, certainement. En fait, le but de ce clip est de sensibiliser les gens au don d'organes pédiatriques. Il faut savoir que lorsqu'un adulte décède, il est donneur d'organes par défaut. Et pour les enfants, c'est différent. Ce sont les parents qui choisissent de faire don ou pas des organes.

Il se trouve que c'est inconcevable d'envisager la mort de son enfant. Donc, on se pose jamais la question du don d'organes. Et nous, avec ce clip, on voudrait que les parents en parlent entre eux en amont, car quand il arrive un drame émotionnellement, on n'est pas en état de prendre une décision. Et souvent, des dons se perdent à cause de ça.

On espère que ce clip va vous aider. Vous habitez Saint-Jean tout près de Toulouse. Rémi ne pouvait pas être pris en charge à Toulouse ?

Alors, Rémi a d'abord été pris en charge à Toulouse, à l'hôpital des enfants de Purpan. Il avait été envisagé de lui poser un défibrillateur. Mais au cours de l'opération, il a fait un arrêt cardiaque et et là, il a été décidé de le transférer au CHU de Haut-Lévêque à Pessac, donc à Bordeaux. Car ils ont un service spécialisé dans les greffes cardiaques pédiatriques.

Et votre vie, celle de votre épouse, celle de la petite soeur de Rémi, Roxane, elles sont mises entre parenthèses ? Vous avez quitté Toulouse et vous êtes à Bordeaux désormais exclusivement ?

Oui, notre vie est mise entre parenthèses effectivement. On est tous les deux sur Bordeaux. On est à la Maison des Parents. C'est une structure qui est faite pour les familles comme nous et on se relaie... En ce moment, la maman dort auprès de Rémi pendant que je suis à la Maison des Parents. Je vous parle de la Maison des Parents et on se relaie une nuit sur deux.

Quant à la petite sœur, elle est restée à Toulouse, donc elle continue d'aller à l'école avec ses copains et ses copines. On a la chance d'avoir les quatre grands-parents en bonne santé. Ce sont les quatre grands-parents qui s'occupent d'elle.

Je souhaite ajouter une dernière chose : je veux rendre hommage à toutes les familles qui, par le passé, ont choisi de faire don des organes de leur enfant et je voudrais dire qu'ils ont choisi la vie et ça, c'est magnifique. Donnez les organes, c'est choisir la vie.