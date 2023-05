Le pape a accepté la démission de l'archevêque de Strasbourg

"Le Saint-Père et le Président de la République acceptent conjointement la démission de la charge pastorale de Monseigneur Luc Ravel", indique la Conférence des évêques de France ce samedi dans un communiqué. En Alsace-Moselle, le concordat de 1801 est en effet toujours en vigueur et l'archevêque de Strasbourg est à la fois nommé par le Vatican et par un décret signé par la présidence de la République, puis publié au Journal officiel.

Le siège épiscopal est vacant

"Le Saint-Père a nommé Administrateur Apostolique de Strasbourg Monseigneur Philippe Ballot, archevêque-évêque de Metz", poursuit le communiqué. Celui-ci précise que "le siège épiscopal est donc vacant, en attente de la nomination du prochain archevêque" de Strasbourg, dont le diocèse représente environ 1,3 million de catholiques.

Dans un communiqué en avril dernier , Monseigneur Ravel, qui était visé par une inspection ordonnée par le Vatican après des critiques sur sa gouvernance jugée solitaire et autoritaire par certains fidèles, prêtres et collaborateurs, avait annoncé avoir remis sa "démission au Saint-Père", sans en détailler les motifs, avant de s'expliquer quelques semaines plus tard dans un entretien au magazine "La vie" .