Le Pape à Marseille : les lieux emblématiques visités par François

Marseilla à travers cinq sites emblématiques en incontournables : France Bleu Provence vous propose cette semaine de vous arrêter sur ces sites mis en avant par les Rencontres méditerranéennes et le déplacement du Pape François les 22 et 23 septembre prochains. Racontés par les Marseillais, ces lieux vont se révéler à tous ceux qui ne connaissent pas forcément la ville.

Le Vélodrome

Et si on commençait par la fin ? C'est au stade Vélodrome que se déroulera l'apogée de la visite du Pape à Marseille, samedi après-midi, pour une messe unique et qui s'annonce déjà inoubliable avec 57.000 participants. Quand le temple du football accueille le Saint-Père. C'était un projet fou, c'est devenu une évidence.

Ce ne sont pas les supporters emblématiques de l'OM qui diront le contraire.

Stade Vélodrome, lieu sacré où se retrouvent les fidèles de l'OM. Rachid Zéroual par exemple, le, leader du groupe des South Winners : "C'est plus qu'une fierté, c'est hallucinant ! C'est une fois dans sa vie". "Le Vélodrome, c'est notre temple" explique Thierry, abonné chez les Dodgers, 'qu'on soit de toute confession, le stade rassemble tout le monde, alors que le Pape y vienne : oui on va l'accueillir comme il se doit".

Et si le tifo du 26 févier dernier faisait sa réapparition avant la messe du Pape ? © AFP - NICOLAS TUCAT

Les supporters annoncent d'ores et déjà un accueil digne des matchs de l'Om, avec tifos inoubliables et des "surprises" encore gardées secrètes pour le Pape François. "Les diocèses lui ont montré des tifos et il avait halluciné", affirme Rachid Zeroual. Alors il n'en faut pas plus pour motiver les fanas de l'OM : "Le tifo qu'on avait fait contre Paris, avec la Major, la bonne mère.. il aurait émis le souhait de le voir ressortir...".

Les surprises réservées au Pape François sont secrètement gardées à quelques jours de la messe au stade Vélodrome. Il y en aura ! mais "je n'en dirai pas plus", confirme dans un sourire sur France Bleu Provence Martin d'Argenlieu , directeur général de Mars 360, filiale de l'OM qui gère le stade Vélodrome, "il faut garder la surprise !".

Le Pape argentin est un passionné de football, il se rappellera sans aucun doute ce rendez-vous dans l'antre marseillaise. Et les supporters se prennent à rêver dun "Aux armes" lâché par le Saint-Père dans leur Vélodrome.

La messe au Vélodrome : samedi 23 septembre à 16h45, uniquement sur réservation. Ouverture des portes dès 13h et fermeture des accès à 15h15

