Le pape François canonise ce dimanche Charles de Foucauld, prêtre ordonné à Viviers et Marie Rivier, née à Montpezat-sous-Bauzon et décédée à Bourg-Saint-Andéol. Une soixantaine d'ardéchois ont été reçu samedi en audience privée par le pape.

Le pape canonise un prêtre et une religieuse ardéchois

Charles de Foucauld n'est pas ardéchois. Il est né à Strasbourg et est surtout connu pour avoir été ermite dans le sud algérien où il a été assassiné en 1916. Et pourtant ce fils issue d'une famille aisée et élevée par son grand-père a débuté sa quête de Dieu à la trappe de Notre Dame des Neiges à Saint-Laurent-Les-Bains. Il n'y reste que 7 mois mais se lie avec l'évêque du lieu. Il est ordonné prêtre à la maison diocésaine de Viviers en 1901.

Marie Rivier, une sainte de Montpezat-sous-Bauzon

Marie Rivier est moins connue. Elle est née en 1768. Et l'événement qui va changer sa vie, c'est une chute. A l'âge de 16 mois, elle tombe d'un lit superposé. Et elle se casse le col du fémur. Un pronostic grave à l'époque. Sa mère très pieuse va régulièrement prier dans une chapelle du village devant la piéta : la représentation de la Vierge au pied de la croix.

Marie grandit et finit par s'en sortir : elle aussi prie la Vierge et lui promet d'éduquer des jeunes filles si elle guérit. A 18 ans, elle commence à faire l'école dans son village de Montpezat puis avec elle rentre dans les ordres et s'installe à Thueyts avec quelques autres religieuses : c'est là qu'elle fonde en pleine Révolution française la congrégation des soeurs de la Présentation de Marie.

La congrégation connaît un vif succès et les soeurs rachètent une maison de Bourg-Saint-Andéol. C'est là qu'elle meure en 1838 et que se trouve aujourd'hui la maison mère de la congrégation.

La congrégation compte aujourd'hui plus de 1000 religieuses installée dans 16 pays.

Une soixantaine d'ardéchois en audience privée avec le pape François

Une soixantaine d'ardéchois ont été reçus avec l'évêque de Viviers par le pape François ce samedi à la veille de la canonisation. Au total, dix bienheureux seront canonisés ce dimanche.