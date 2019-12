Le pape de la gastronomie gersoise André Daguin est mort

Auch, France

"Nous perdons un monument à qui le Gers doit beaucoup". Bertrand Gonthiez, le référent de la République en Marche dans le Gers, est l'un des premiers à rendre hommage à André Daguin, sur Twitter. Le chef gersois s'est éteint ce mardi soir, à Auch. Il avait 84 ans et une vie remplie. Son nom restera à jamais associé au terroir gascon. La présidente de région Carole Delga, elle aussi, salue sa mémoire : "Une grande figure de l'Occitanie nous quitte. Par son travail et son talent, André Daguin a _révolutionné la cuisine du Sud-Ouest_, lui donnant un écho international."

L'inventeur du magret de canard

Né à Auch en 1935, il hérite de ses parents de l'Hôtel de France, deux étoiles au Michelin. Il le dirige jusqu'en 1997 et gagne son titre de pape étoilé de la cuisine du Sud Ouest avec son invention du magret de canard, un plat qu'il met à son menu dès 1959. 60 ans plus tard, c'est ce même plat que les Français désignent, enquête après enquête, comme leur plat préféré. Il est ancien joueur de rugby aussi évidemment et avec sa casquette de président de la puissante fédération de l'hôtellerie restauration, il se fait, avec vigueur, le porte-parole de tous ses collègues pour obtenir la baisse de la TVA .

Son goût pour les bonnes choses et ses convictions, il les transmet à ses enfants. Sa fille Ariane notamment est à la tête de D’Artagnan Foods aux Etats unis où elle vit depuis de nombreuses années. Elle est, à New York, la principale représentante du foie gras et cet automne, elle se disait prête à déposer un recours contre l'interdiction d'ici à 2022 du foie gras là-bas.