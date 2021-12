Le pape François appelle au "dialogue" et déplore les "tragédies oubliées" lors de son message de Noël

Chaque année, le message est très attendu par les catholiques du monde entier. Depuis la place Saint-Pierre au Vatican et sous la pluie, le pape François a adressé sa bénédiction Urbi et Orbi (à la ville et au monde) à l'occasion de Noël. Cette année comme la précédente, les conditions de ce message sont particulières, notamment avec l'explosion des contaminations à cause du très contagieux variant Omicron.

Face à cette situation, le pape a appelé au "dialogue" face à la tentation du "repli sur soi". Il a estimé qu'"en ces temps de pandémie, notre capacité à entretenir des relations sociales est mise à rude épreuve, la tendance se renforce à faire cavalier seul". Le pontife argentin a déclaré que _"seuls les chemins du dialogue conduisent réellement à la résolution des conflits". Il a également renouvelé son appel pour que "les vaccins puissent parvenir aux populations les plus démunies"_.

C'est sous la pluie que les fidèles ont assisté au message de Noël du pape François © AFP - FILIPPO MONTEFORTE

Le pape insiste sur les "tragédies immenses" et "oubliées"

Mais le pape n'a pas manqué d'évoquer d'autres "tragédies tombées dans l'oubli" en cours dans le monde. Il craint de ne plus "entendre le cri de douleur et de désespoir de tant de nos frères et sœurs" tant "nous y sommes habitués". Il a insisté sur les confits en Syrie, en Irak et au Yémen "qui ont fait de nombreuses victimes et un nombre incalculable de réfugiés". "Nous entendons le cri des enfants s'élever du Yémen où une terrible tragédie se déroule en silence depuis des années, faisant des morts chaque jour", a-t-il déclaré. Le pape a aussi mentionné "les tensions permanentes entre Israéliens et Palestiniens", qui s’éternisent avec des "conséquences sociales et politiques toujours plus importantes".

De la Birmanie au peuple afghan en passant pas les différents conflits en Afrique, le pape s'est donc livré à un vaste tour d'horizon des drames de la planète. Concernant la situation de l'Ukraine, où les tensions avec les séparatistes pro-russes font craindre une escalade militaire, le pape François espère le dialogue et met en garde contre "les métastases d'un conflit gangrené".

Enfin, il a une nouvelle fois appelé à ne pas être indifférent au drame des migrants, réfugiés et personnes déplacées: "Leurs regards nous demandent de ne pas nous détourner, de ne pas nier l'humanité qui nous unit, de faire nôtres leurs histoires et de ne pas oublier leurs tragédies."

L'évêque de Rome a également eu une pensée pour _"les femmes victimes de violences_, notamment en cette période de pandémie", pour "les enfants et adolescents victimes d'abus", "pour les personnes âgées seules", ainsi que "pour les familles et les malades".

"Redécouvrir les petits choses de la vie"

Vendredi soir, le pape de 85 ans a également présidé la traditionnelle messe de Noël dans la basilique Saint-Pierre de Rome devant quelques 2.000 personnes masquées. En 2020, seules 200 personnes avaient pu assister à la messe en raison des restrictions. Cette année, le pape a notamment invité les fidèles à "redécouvrir les petites choses de la vie", dans un nouveau plaidoyer pour l'humilité. Jeudi, le pape avait déjà appelé la curie romaine à faire preuve d’"humilité" et de "sobriété" et à fuir la "mondanité" et l’"orgueil" lors de ses traditionnels vœux de Noël.