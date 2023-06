"Le pape François est le bienvenu partout en Normandie" - Sébastien Leclerc, le maire de Lisieux

Sébastien Leclerc entouré de François Aubey (à sa gauche) et de Mgr Jacques Habert (à sa droite), évêque de Bayeux et Lisieux.

Le maire de Lisieux, Sébastien Leclerc, est l'invité du 6/9 de France Bleu Normandie, ce jeudi 8 juin 2023, pour parler des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux. Ses reliques et celles de ses parents Louis et Zélie étaient en voyage au Vatican, mercredi 7 juin, pour être présentées au pape François.

France Bleu Normandie : Le pape François a tenu à être là, malgré ses soucis de santé. Quel est son attachement à Sainte Thérèse ?

Sébastien Leclerc : "À en juger par son agenda oui. Il était hospitalisé la veille, mardi donc et il est sorti avant d'y retourner en tout début d'après-midi, pour se faire opérer. On pense qu'il a absolument voulu sortir pour cette audience avec la présence des reliques de Sainte Thérèse et de ses parents. En plus, il a souhaité, avant d'être hospitalisé, passer une heure seul avec ces reliques."

FBN : D'ailleurs, son opération s'est bien passée. Peut-on y voir la main de Sainte Thérèse ?

S.L : "Il faut peut-être attendre un petit peu, pour dire qu'il est guéri mais oui en tout cas, on peut dire que Sainte Thérèse l'a accompagné dans cette nouvelle épreuve."

FBN : Cette visite coïncidait avec les 150 ans de la naissance de Sainte Thérèse. Est-ce une invitation lancée au pape ?

S.L : "On connaît l'importance de Sainte Thérèse pour le pape et ce serait pour nous un grand moment, un moment historique de l'accueillir à Lisieux. Avec François Aubey, le président de l'agglomération de Lisieux, nous lui avons rappelé qu'il est le bienvenu à Lisieux et sur tout le territoire normand. Même si on le sent diminué avec ses problèmes de santé, il a du mal à marche mais on le voit très alerte, il a une voix très tonique. On espère qu'il ait cette envie de venir à Lisieux."

FBN : On peut peut-être miser sur 2025, pour le centenaire de la canonisation de Sainte Thérèse ?

S.L : "2025, ce serait très bien, si c'est 2024, c'est parfait aussi. Je ne sais pas en fonction de son état de santé, quelle date pourra être choisie. En effet, ça peut être une très grande année, un déplacement important pour le pape."

FBN : Surtout, que nous n'avons pas vu de pape à Lisieux depuis Jean-Paul II en 1980.

S.L : "Évidemment, ça aurait de grandes retombées pour toute la ville et pour toute l'agglomération, pour tout le département parce que ça déplacerait des milliers de personnes dans une ville. Dans un territoire qui a la particularité d'avoir une sainte de renommée mondiale, ça a de grosses implications touristiques. On a beaucoup, beaucoup de visiteurs et là ce serait multiplié par 100, j'imagine. Quand on voit la ferveur mercredi sur la place Saint-Pierre avec ces milliers de personnes, on se dit qu'une visite du pape à Lisieux, ce serait quelque chose d'énorme, d'historique."

FBN : Les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux vont rester encore une dizaine de jours en Italie pour visiter plusieurs paroisses.

S.L : "Oui, c'est cela. En allant place Saint-Pierre mercredi, avec le président de l'agglomération, on est passé à côté d'une dame, chargée de l'entretien des rues. Elle disait qu'elle se dépêchait de terminer sa journée de travail pour aller rendre visite à Sainte Thérèse. Vous imaginez quel accueil elle va recevoir dans toute l'Italie."