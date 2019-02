Le pape François ne viendra pas à Orléans pour les Fêtes Johanniques de 2020

Orléans, France

C'est une invitation qui avait beaucoup fait parler d'elle et qui avait été lancée par Olivier Carré, le maire d'Orléans, le 6 décembre dernier. La ville avait proposé au Pape François de présider les 591èmes Fêtes Johanniques qui se dérouleront en 2020, année du centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc.

Invitation déclinée

La mairie et le Diocèse d'Orléans viennent de recevoir une réponse du Vatican : le souverain pontife a décliné l'invitation. Si ce dernier remercie vivement le maire d'Orléans de sa proposition et lui assure "sa prière pour vous (Olivier Carré, ndlr), ainsi que pour vos proches et pour tous les habitants d’Orléans" il précise qu'eu égard aux perspectives envisagées, il ne pourra répondre favorablement. Une réponse nette, mais qui ne détaille pas précisément les raisons du refus. Il faudra donc partir en quête d'un autre invité.

La lettre envoyée par le Vatican à Olivier Carré, le maire d'Orléans -

Avant cela, il faudra célébrer l'édition 2019 des Fêtes. Le visage de la jeune fille qui figurera Jeanne d'Arc est connu depuis quelques semaines, en revanche on ne connait toujours pas le nom de l'invité. L'an passé, le Premier ministre Edouard Philippe avait fait le déplacement.