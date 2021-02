Le pape François remet un prix à Latifa Ibn Ziaten

Latifa Ibn Ziaten milite pour la paix et les jeunes à travers la France

Figure de la lutte contre la radicalisation en France, Latifa Ibn Ziaten, recevra ce jeudi un prix international des mains du pape François à Abou Dhabi aux Emirats arabes unis.

Symbole de tolérance

Cette Franco-Marocaine de 61 ans multiplie les rencontres et les projets éducatifs pour accompagner les jeunes et empêcher leur radicalisation depuis l'assassinat de son fils à Toulouse par le jihadiste Mohammed Merah, le 11 mars 2012.

Latifa Ibn Ziaten est reconnue partout en France comme un symbole de force, de tolérance, de magnanimité et de persévérance. Les écoles, les prisons, les maisons de quartiers, les associations : les invitations pleuvent et cette mère de cinq enfants les trient sur le volet.

Le prix Zayed de la fraternité

Pour son engagement, le prix Zayed de la fraternité lui sera remis par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar. "Je suis très heureuse" et "très touchée" écrit t'elle sur son compte Twitter. Et d'ajouter lors d'une interview à l'AFP : "ça va vraiment m'aider dans mon travail".

Dans ses nombreuses conférences, Latifa Ibn Ziaten raconte que sa volonté de "tendre la main vers l'autre" lui est venue d'une discussion avec des jeunes, dans le quartier de Toulouse où habitait Mohammed Merah, 23 ans, avant d'être tué par la police.



