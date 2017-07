Le pape François souhaite la béatification du Clermontois Blaise Pascal

Blaise Pascal sera peut-être bientôt béatifié, c'est en tout cas ce que souhaite le pape François. Pour le spécialiste de Blaise Pascal, Dominique Descotes, c'est une nouvelle inattendue mais qui va permettre de mieux faire connaître l'oeuvre de ce Clermontois célèbre.

Blaise Pascal va peut-être être béatifié, c'est en tout cas ce que souhaite le pape François. Le souverain pontife a déclaré samedi dernier "Je pense moi aussi qu'il mérite la béatification. J'envisage de demander la procédure nécessaire et l'avis des organes du Vatican chargés de ces questions, en faisant part de ma conviction personnelle positive".

Blaise Pascal est né en 1623 en Auvergne, à Clermont. Philosophe, savant, il a été aussi un chrétien convaincu rappelle le spécialiste et directeur du centre scientifique Blaise Pascal, Dominique Descotes : "C'était un grand chrétien et puis dans la littérature française avec des gens comme Bossuet, Claudel, c'est un des grands écrivains catholiques français".

"Une annonce inattendue et étonnante"

Pour Dominique Descotes, cette annonce du pape François est "inattendu et étonnante". C'est aussi pour le spécialiste une "forme de reconnaissance". Le pape François a été touché par la personnalité et l'oeuvre de Blaise Pascal explique Dominique Descotes : "Si le pape François a voulu promouvoir cette béatification c'est parce que la personne de Pascal l'a intéressé pour l'idéal chrétien qu'il représente". Blaise Pascal a aidé les plus démunis, il a consacré ses derniers temps au service des pauvres, et avec ça on comprend bien que le pape François ait été intéressé. Et cela montre une chose, c'est qu'il connaît son pascal bien au delà des clichés et c'est remarquable".

Blaise Pascal est né à Clermont en 1623 © Maxppp - EFE/Newscom/MaxPPP

Un personnage très attachant et mal connu

Car Blaise Pascal a suscité une grande polémique théologique à son époque avec la publication des Provinciales, dans lesquelles il critique les Jésuites. La querelle entre Jansénistes et Jésuites a été très virulente à telle point que Blaise Pascal a parfois été considéré par certain à tord comme "un hérétique". Dominique Descotes espère qu'avec ce processus de béatification, l'oeuvre et la vie de Blaise Pascal seront mieux connus : "C'était un personnage très attachant", conclut le spécialiste.

Le processus de béatification sera long et la vie et l'oeuvre de Blaise Pascal seront décortiqués mais pour Dominique Descotes peut être que cela va permettre de révéler des documents de l'Eglise sur le philosophe et savant clermontois.