Le Papy-boom pourrait frapper durement la Franche-Comté d'après l'INSEE

D'après l'INSEE, la Bourgogne-Franche-Comté fait partie des régions où la population baissera le plus rapidement d'ici 2070, comme la Normandie ou le Grand-Est . En cause : le vieillissement des baby-boomers, combiné à un nombre de naissances trop faible (c'est le "déficit naturel"), et aux gains d'espérance de vie. Trois scénarios sont sur la table, et aucun n'est vraiment favorable au Nord Franche-Comté.

Voici la méthode utilisée pour définir les trois scénarios - INSEE

Scénario "central" : le plus probable

Quelles que soient les projections, c'est le Territoire-de-Belfort qui sera le plus touché des départements de Franche-Comté par cette baisse. Au total, la Franche-Comté va perdre plus de 180 000 personnes au total sur les quatre départements. Il y aurait alors, en 2070, 496 000 habitants dans le Doubs, 228 000 dans le Jura, 177 000 en Haute-Saône, et 96 000 dans le Territoire de Belfort. Ce scénario est considéré comme le plus "probable", puisqu'il poursuit les tendances démographiques observées aujourd'hui.

Les projections de population selon le "scénario central" - INSEE

Évolution de la population selon le scénario central

Scénario "population basse"

Dans le pire des cas, le Territoire de Belfort se vide pratiquement de moitié. On passe de 142 000 Terrifortains à 74 000. Le Doubs perd 125 000 habitants et la Haute-Saône 87 000. C'est le scénario dans lequel le nombre de décès augmente beaucoup plus vite que le nombre de naissances, la fécondité diminue, et où moins de personnes viennent s'installer dans la région.

Scénario "population haute"

Il y a aussi le scénario optimal, où la courbe de population stagne. Elle grimpe même un peu dans le Doubs, mais plonge en Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort, qui est le seul département de la région qui cumule deux problèmes : Son solde naturel et son solde migratoire sont négatifs. Ça veut dire qu'il y a plus de décès que de naissances, et plus de monde qui quitte le département que de gens qui viennent s'y installer.