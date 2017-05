Le paquebot Meraviglia livré à MSC Croisières, en présence d'Emmanuel Macron

Les chantiers navals STX de Saint-Nazaire livrent ce mercredi à l'Italo-suisse MSC Croisières le paquebot géant MSC Meraviglia. Long de 315 mètres, il est plus gros jamais construit pour un armateur européen. Une livraison en présence d'Emmanuel Macron.

Un an après l'Harmony of the Seas, un nouveau paquebot va quitter les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Le Meraviglia, dernier-né du croisiériste MSC, est livré à son armateur ce mercredi. Une livraison en présence du chef de l'Etat. Emmanuel Macron doit arriver à STX en fin de journée. Il sera accompagné du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

La visite d'Emmanuel Macron à Saint-Nazaire ce mercredi a été décidée au dernier moment. Des rumeurs circulaient mardi dans l'après-midi. Il a fallu attendre 22h16 mardi soir pour que l'Elysée confirme sa venue, ainsi qu'un déplacement dans le Morbihan jeudi. Le programme prévu initialement a du être modifié au dernier moment.

Baptême samedi au Havre

Le chef de l'Etat était déjà venu aux chantiers de l'Atlantique en février 2016. Il était alors ministre de l’Economie. Une visite où le croisiériste italien MSC avait confirmé la commande de deux nouveaux paquebots de nouvelle génération, dont le Meraviglia. Emmanuel Macron était d'ailleurs accompagné de l'actuel Premier ministre, Edouard Philippe.

Emmanuel Macron aux chantiers STX en février 2016 © Radio France

Le navire quittera jeudi matin les chantiers pour Le Havre, où il sera baptisé samedi, en présence d'Edouard Philippe, ancien maire de la cité portuaire qui fête son 500e anniversaire.

Pour la traversée entre Saint-Nazaire et Le Havre jeudi, des techniciens et des ingénieurs seront à bord, tout comme des agents de voyage.

Des agents de voyage embarquent pour une mini croisière jusqu'au Havre © Radio France - Anne Patinec

Le navire de croisière, de 315 mètres de long et 65 m de haut, pourra accueillir un peu plus 5.700 passagers. Son frère jumeau, le "MSC Bellissima", est déjà en cours de construction. Il sera livré au printemps 2019.