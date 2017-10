Le paquet de tabac à 10 euros : 57% des fumeurs de Bourgogne Franche-Comté ont envie d'arrêter de fumer

Le prix du paquet de cigarettes, qui passera à 10 euros d'ici 2020, sera au cœur des discussions des buralistes réunis en congrès jeudi et vendredi à Paris.

L'augmentation du prix du tabac a été adoptée dans la nuit de lundi à mardi par les députés : le prix moyen du paquet passera à 10 euros d'ici 2020. L'objectif est d'inciter les fumeurs à arrêter : en Bourgogne Franche Comté, selon l'Agence Régionale de Santé, 57% des fumeurs émettent le souhait d'éradiquer la cigarette de leur vie. L'OMS estime que pour chaque augmentation de 10 % du prix, la consommation diminue d’environ 4 %.

De leur côté les buralistes craignent pour la survie de leur commerce. Selon le président de la confédération des buralistes du Territoire de Belfort, l’augmentation du prix du tabac équivaut à la "fermeture de 5000 bureaux de tabac en France". Christophe Vogel Bachère souligne que sur le Territoire de Belfort, rien qu'en 2016, 4 bureaux de tabac ont mis la clé sous la porte "soit parce qu'ils ne trouvaient pas de repreneur, soit par soucis de trésorerie".

Il faut se diversifier pour rester en vie

"L'une des solutions est de se diversifier : dans mon commerce à Valdoie, je propose désormais de la reproduction de clés, de la confiserie, des glaces l'été, des relais colis, des transferts d'argent" explique le président de la confédération des buralistes du Territoire de Belfort. Pour Christophe Vogel Bachère, la vente de tabac représente ainsi 60% du chiffre d'affaire, le reste 40%. Au quartier de la pépinière à Belfort, Florinda Chipaux, patronne du bureau de tabac Le Fontenoy depuis 3 ans s'est également diversifiée depuis 2 mois, elle fait de la petite épicerie, vend du pain, de la pâtisserie et même du poulet rôti : "Si j'étais restée dans mon ancien local, je pense que j'aurais été obligée de vendre. Je n'étais que tabac presse : la presse se meurt, et on vend moins de tabac. Il faut se diversifier pour rester en vie". La confédération des buralistes du Territoire de Belfort précise que tous les buralistes ne peuvent se permettre cette diversification : "Vous avez des commerces qui ne font pas plus de 50 mètres carrés, les banquiers doivent accepter. Tout le monde ne pourra pas prendre ce train là".