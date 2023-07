Le parc de l'Auxois pleure son lion, Kavango, mort dans la nuit du 22 juillet 2023

Animal bien connu des fidèles du parc de l'Auxois à Arnay-sous-Vitteaux, le lion Kavango est mort dans la nuit du 22 juillet 2023. Arrivé du zoo de Mervent en 2015, le lion, alors âgé de un an, avait été le premier félin à être présenté au public. L'animal est mort d'une défaillance cardiaque, d'après la publication du parc sur sa page Facebook. "Il a marqué un tournant dans la notoriété de notre établissement et sera à jamais associé à sa belle évolution. Pour les soigneurs animaliers et tous ceux qui l’ont côtoyé, Kavango restera une figure de puissance, à la fois vigoureux et tendre."

ⓘ Publicité