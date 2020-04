Le Parc de la Brenne se mobilise pendant le confinement

Depuis six semaines, le PNR de la Brenne rivalise d'inventivité pour proposer de nombreuses activités et de nombreuses solutions et occuper ainsi les habitants tout en préparant la reprise de l'économie.

Le parc naturel de la Brenne bouge ! Ce n'est pas nouveau, il n'a pas attendu le confinement pour être un acteur à part entière de la vie berrichonne. Mais depuis six semaines, ce territoire fait la preuve par l'action de son ancrage profond dans la vie économique, sociale et culturelle du département.

Distribution de masques

Depuis plusieurs semaines, les employés du PNR ont mis sur pied un vaste réseau de solidarité qui fabrique à la chaîne des masques pour tous les habitants qui le souhaitent. "On a fait avec le tissu que l'on a chez nous. Par exemple, avec une couette, on peut faire une centaine de masques. On a aussi acheté du tissu en complément..." raconte Estelle Sauret, la chargée de communication du PNR. Ensuite, toutes les bonnes volontés se sont fait connaitre auprès de la maison du Parc, à Rosnay, qui a mis en place une page spéciale sur son site : la cistude masquée. Une dizaine de couturières volontaires ont assemblé à la chaîne des masques découpés par d'autres volontaires, dans du tissus qui leur était livré par des salariés du Parc. Les masques ont ensuite été collectés, nettoyés par les soins du pressing du Blanc, puis ils seront distribués à compter de ce mercredi 29 avril. "On en livre 200 à Lingé. La mairie répartira ensuite entre les habitants, peut être les plus âgés, ou les employés municipaux... Ils s'organiseront comme ils le souhaitent" précise Estelle Sauret. Au total, plus de 1.000 masques seront ainsi donnés aux Brennous. Il y a encore des masques à faire : si vous voulez contribuer, en donnant du matériel ou en faisant valoir vos talents de couturier.e., vous pouvez contacter lacistudemasquée36@gmail.com

Une boutique en ligne

Pour aider les producteurs locaux et relancer l'activité économique, le Parc a mis en place une boutique en ligne. Elle permet non seulement d'acheter des légumes ou de la viande produits sur le territoire, mais également de pré réserver des services, comme un rendez-vous chez le coiffeur ou un cours de conduite dans une auto-école. Cette initiative devrait perdurer au delà de la crise sanitaire.

Par ailleurs, le dispositif Cagette et Fourchette, qui approvisionne localement les cantines et la restauration collective brennouses, propose de vendre ses produits à des particuliers avec des rendez-vous hebdomadaire pour récupérer sa commande.

Une chorale de confinés

Le Parc mise également sur la vie sociale et la création de liens solidaires entre ses habitants. C'est ainsi qu'est née la chorale des confinés. Plus de 90 enfants et leurs parents ont répondu à l'appel lancé sur la page du Parc. En temps normal, chaque année, le Parc organise des rencontres entre chorale et traditionnellement en fin d'année, la chorale des Z'Instits donne de la voix. Mais face au confinement, il a innové : le parc a proposé sur la plateforme youtube à tous ceux qui le souhaitent d'apprendre la même chanson et de se filmer en train de la chanter. Le photographe Nicolas Van Ingen a ensuite fait le montage (à partir de plus de 70 vidéos...). Le résultat est particulièrement réussi : en quelques heures, le canon Anti corona a été vu plus de 2.800 fois.

Autre initiative, portée celle-ci par l'association brennouse Kaléidoscope : Adopte un Berrichon. L'idée est simple : sur les réseaux sociaux, chaque jour, l'association poste le portrait d'un ou d'une habitante de la Brenne et incite ceux qui lisent le portrait à se choisir un correspondant. L'objectif serait d'organiser une grande rencontre après le confinement.

Le principe est de mettre en contact les habitants - capture d'écran Facebook

Toutes les initiatives culturelles ou sportives proposées par Kaléidoscope sont à retrouver avec le mot dièse #Corobrenne.

Ce ne sont que quelques exemples des actions mises en place par le PNR qui tient à prouver, si c'était nécessaire, que les Brennous sont plein de ressources et la Brenne pleine d'initiatives.