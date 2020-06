À Paris, le parc de la Cité internationale universitaire rouvre ses portes

Bonne nouvelle pour les Parisiens, mais aussi les habitants de Gentilly ou encore de Montrouge ! Le parc de la Cité internationale universitaire de Paris rouvre ses portes. Invitée de France Bleu Paris ce mercredi, Laurence Marion, la directrice générale de la Cité, indique que le parc est désormais "ouvert en semaine de 7h à 19h."

Le parc reste fermé le week-end jusqu'à fin juin

"La Cité internationale universitaire, c'est comme une petite ville dans Paris : je sais l'impatience des habitants qui aiment se promener, faire du sport ou se retrouver en famille dans le parc", explique Laurence Marion.

Je sais l'impatience des habitants qui aiment se promener, faire du sport ou se retrouver en famille dans le parc - Laurence Marion, directrice de la Cité internationale universitaire

Néanmoins, la réouverture du parc ne se fait que ce mercredi car la direction de la Cité a voulu préserver au maximum la tranquillité des habitants du site : "Pendant le confinement, il y a avait _plus de 4.000 étudiants ainsi que des salariés, les familles de chercheurs_. Ils étaient toujours présents dans cet espace relativement restreint. C'est pourquoi nous avons organisé la réouverture progressive du parc : il est désormais ouvert en semaine de 7h à 19h mais fermé jusqu'à fin juin le week-end pour préserver les mesures de distanciation car il y a beaucoup de déménagements", détaille la déléguée générale de la Cité internationale universitaire.

Reprise du sport, réouverture du théâtre à venir

Le parc repend donc doucement son rythme de vie habituel, alors que pendant trois mois les 4.470 étudiants (sur 6.500) restés sur place ont pu "profiter du parc pendant cette période difficile, explique Laurence Marion. Ils dû rester dans une chambre de 12 mètres carré, loin de leur famille. Le parc leur a permis de _passer la période de façon plus agréable_.".

Le parc leur a permis de passer la période de façon plus agréable. La vie normale reprend le dessus désormais : on autorise les activités sportives, la réouverture des restaurants - Laurence Marion, directrice de la Cité internationale universitaire

Pas évident pour de jeunes adultes. Sur France Bleu Paris, la directrice fait le point sur l'aide apportée aux étudiants, avec notamment "un soutien psychologique. Egalement, avec la fermeture du restaurant universitaire, des étudiants se sont retrouvés dans une grande précarité financière, donc on leur a fourni des paniers solidaires. Et puis nous avons aussi apporté un soutien aux étudiants malades _: sur trois mois, une cinquantaine d'étudiants ont dû être confinés (parce qu'ils ont eu le Covid-19, ndlr), mais nous n'avons eu aucun cas grave. Sur les plus de 4.000 élèves, c'est un bilan satisfaisant"_.

_"_La vie normale reprend le dessus désormais : on autorise les activités sportives, la réouverture des restaurants et nous espérons très prochainement la réouverture du théâtre de la Cité internationale", précise la directrice.

Attention aux incivilités dans le parc

La directrice de la Cité internationale universitaire appelle également les promeneurs à respecter l'espace lorsqu'ils s'y trouvent : "Nous avons noté _beaucoup d'incivilités, notamment des jets de masques_. C'est un parc où il y a de la faune et flore : il est important de respecter les règles !"