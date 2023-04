Le parc des expositions de Nîmes accueille le salon du camping-car et du fourgon aménagé

Mis entre parenthèses à cause du Covid depuis 2019, le salon du camping-car et du fourgon aménagé est de retour au parc des expositions de Nîmes. Il a ouvert ses portes ce jeudi 20 avril et prendra fin le dimanche 23 avril. En tout, 200 modèles sont exposés. "Il y a des fourgons aménagés à 50.000 euros, mais aussi des camping-car rutilants à plus de 100.000 euros" reconnaît Bertrand Estève, commercial chez TPL, l'un des deux réseaux de concessionnaires de camping-cars et de fourgons aménagés qui organise le salon. Selon les professionnels, le marché est moins porteur que par la passé mais il reste dynamique. "Aujourd'hui, nous vendons 65% de camping-car et 35% de fourgons aménagés" lance-t-il.

Un fourgon aménagé © Radio France - GJ

En moyenne, entre 50.000 et 100.000 euros

Dans les allées, les camping-caristes sont à la recherche de la perle rare. C'est le cas de Françoise venue de Béziers. "J'ai un fourgon aménagé depuis dix ans. Et je souhaite acheter un camping-car. Je veux plus d'espace pour faire l'apéro ou jouer aux cartes avec mes amis" précise-t-elle. Son budget est de 70.000 euros. À ses côtés, Pierre et Marie, un couple de nîmois, sont en quête d'une maison roulante pour la retraite. "Nous voulons voyager à travers l'Europe. La Norvège, la Suisse, la Belgique, le Portugal. Et avec un camping-car, terminé les chambres d'hôtel" précisent les futurs retraités. D'autres sont là uniquement pour le plaisir des yeux. "C'est un rêve d'acheter un fourgon aménagé. Mais 72.000 euros, c'est trop cher" conclut Philippe.