C’est officiel. Dimanche, pour suivre la finale de la coupe du monde de football entre la France et la Croatie (17h), la mairie d’Annecy a finalement décidé de transformé le Parc des sports en fan zone. Entre 8 et 9 000 supporters des bleus pourront regarder le match sur l’écran géant du stade.

La demande d’avoir un écran géant à Annecy pour suivre l’ultime match des joueurs des Didier Deschamps était forte. Mardi, après la qualification des Bleus pour la finale, une page Facebook intitulé « Un écran géant pour Annecy » avait même été créée. En moins de 72 heures, elle a recueilli près de 6 000 « j’aime ». "Il y avait une attente et elle était normale", a reconnu ce soir le maire de la petite Venise des Alpes. _"Nous avons donc décidé d’ouvrir le Parc des sports"_, a précisé Jean-Luc Rigaut. "Et le public pourra regarder le match sur l’écran géant."

C’est avec grand plaisir que la ville d’Annecy organise ce rendez-vous pour la finale au Parc des sports. » Jean-Luc Rigaut, maire de la commune nouvelle d’Annecy

Jusqu'à 9 000 places

Le choix de l’enceinte ou évolue le Foot Club d’Annecy permettra d’accueillir entre 8 et 9 000 spectateurs dans des conditions de sécurité respectant les consignes données par la préfecture de la Haute-Savoie (fouille et filtrage à l’entrée). Seules les tribunes seront accessibles, la pelouse étant en cours de réfection. Le FC Annecy s’occupera de mettre en place des buvettes. "Et après j’espère que l’on se retrouvera place de l’hôtel de ville pour faire la fête." Comme Jean-Luc Rigaut, tous les annéciens semblent prêt à miser sur une victoire de l’Equipe de France.

Le Parc des sports et non pas le Pâquier. La mairie d’Annecy a indiqué qu’en raison du départ de la 10e étape du Tour de France mardi prochain, il lui était impossible d’installer un écran géant face au lac, sur le Pâquier.

En cas de sacre des Bleus dimanche soir, l’accès à l’hôtel de ville sera interdit à la circulation dès la fin du match et cela pour permettre au public de célébrer le 2e titre de champion du monde.

A Cluses et Bonneville aussi

Annecy n'est pas la seule commune de Haute-Savoie a mettre en place une fan zone. A Bonneville les spectateurs pourront suivre la rencontre au stade Briffod. A Cluses, rendez-vous est donné sur le parvis des Esserts.