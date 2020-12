Le parc des sports d’Annecy va pouvoir rouvrir

C’était une nouvelle très attendue. Le Parc des sports d’Annecy va enfin pouvoir rouvrir. Ce samedi, la préfecture de la Haute-Savoie et la commission de sécurité ont validé la remise en service de cette enceinte sportive construite en 1963. Fermée depuis le 24 juin 2020 suite à la découverte de fissures et de traces de vétusté au niveau du béton des auvents des tribunes, elle va de nouveau pouvoir accueillir les nombreuses associations et clubs sportifs qui sont restés privé durant plus de cinq mois de la piste d’athlétisme et du terrain de football.

Le Parc des sports d'Annecy était fermé depuis le 24 juin 2020. © Radio France - Richard Vivion

Avis favorable

La commission d’homologation des enceintes sportives s’est réunie le vendredi 4 décembre 2020 pour étudier les modalités d’ouverture du Parc des Sports d’Annecy. Selon le dernier rapport, les dégradations apparentes sont « de faible importance » et « rien ne vient étayer l’hypothèse d’une structure en défaut », indique un communiqué de la préfecture de la Haute-Savoie.

En conséquence, la commission d’homologation des enceintes sportives « a émis un avis favorable à l’homologation de l’enceinte tout en rappelant qu’un suivi régulier et attentif devra être réalisé par la commune afin de garantir un haut-niveau de sécurité pour les utilisateurs du Parc des sports ».

Le Fécé retrouve son stade

Cette réouverture est accueillie avec soulagement notamment par le FC Annecy. La formation haut-savoyarde qui évolue en National était jusque-là privée de stade. Elle pourrait, dans le meilleur des cas, retrouver sa pelouse du Parc des sports dès mardi prochain pour la venue Concarneau. Bastia (18 décembre, 18h30).