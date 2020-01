Le parc du Ray inauguré à Nice à la place de l'ancien stade mythique en présence de Nicolas Sarkozy

Nice, France

Un nouveau parc urbain a été inauguré ce lundi au nord de Nice dans le quartier du Ray, sur une surface de trois hectares. 476 arbres ont été plantés et l'identité sportive du site a été préservée avec une partie de l'ancienne tribune sud du stade conservée. Sur les six hectares où était implanté le stade où a joué l'OGC Nice de 1927 à 2013, trois ont donc été réaménagés en espaces verts.

Pendant l'inauguration, maintenus à l'extérieur du parc, des militants de la CGT ont donné de la voix et fait du bruit en tapant sur des casseroles, pour faire entendre leur opposition à la réforme des retraites. Nicolas Sarkozy n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, "je ne fais plus de politique" a-t-il répondu.

Une "très belle réalisation" selon les riverains

Les habitants du quartier étaient nombreux lundi après-midi pour découvrir ce nouveau poumon vert en ville. "Une très belle réalisation, très agréable avec _une cascade, un ruisseau, des arbres, des jeux pour les enfants,c'est beaucoup mieux d'avoir déménagé le stad_e, nous ne sommes plus envahis par les voitures" témoigne une habitante.

Un terrain de football a été intégré au projet de 90 mètres sur 45, une prairie, une structure d'aventure avec des activités d'escalade, de glisse et d'équilibre. Pour préserver l'identité sportive du site un dojo de 1200 m2 sera construit au sein de la future opération immobilière pour pratiquer le judo. La structure sera opérationnelle en 2021. Un programme immobilier sur une surface de un hectare est prévu avec des logements, des commerces de proximité en rez-de-chaussée ainsi qu'un parking de 918 places.

L'ancien président Nicolas Sarkozy inaugure le parc

Le maire de Nice a convié Nicolas Sarkozy, ancien président de la République pour inaugurer le parc. "Il a beaucoup fait pour le football à Nice et la construction d'un nouveau stade" a rappelé Christian Estrosi. Nicolas Sarkozy a rappelé son "devoir d'amitié et de fidélité" à l'égard de Christian Estrosi. Pour l'ex-président des Français, le sport "est un outil de rayonnement économique, de rassemblement des familles et profiter du nouveau stade de l'Allianz pour faire un espace vert au Ray c'est formidable".