Le Parc national des Cévennes à la recherche de designers et d'artisans

Florac, France

Designers et artisans, à vos plans ! Le Parc national des Cévennes souhaite valoriser la cour du château de Florac. L'établissement public lance un appel à candidatures afin de recruter une équipe constituée d'un designer et d'un artisan. Ils seront chargés de réaliser un mobilier unique, aux lignes contemporaines avec des matériaux locaux. Il s'agit d'une assise et d'un abri qui permettront au public de faire une pause pour contempler le centre ancien de Florac et les falaises du Causse Méjean.

3 équipes seront sélectionnées pour déposer un projet qui sera choisi en mai prochain et réalisé au cours de cette année. Les 3 projets reçus seront rémunérés. La date limite des candidatures est fixée au 22 février.

Le projet d'embellissement de la cour du château prévoit également planter des arbres fruitiers, de créer des plessis en bois, de fabriquer un rucher-tronc ou en core de réaliser un espace d 'empreintes d'animaux. Le Parc national des Cévennes va pour cela faire appel à des artisans.