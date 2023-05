Le Parc naturel de la Brenne veut lutter contre la précarité menstruelle

Cette année encore, plus de 2.5 millions de femmes en France vont renoncer à acheter des protections périodiques à cause du prix de celles-ci -sondage Opinion Way pour Règles Elémentaires. Les jeunes de moins de 25 ans et les mères célibataires sont les plus touchées. Et c'est particulièrement vrai en Brenne. "On a une part très importante, plus importante que dans l'ensemble de la région Centre val-de-Loire, de personnes non imposables sur le Parc, explique Anne Ruffet, chargée de mission santé au sein du PNR. Le revenu médian est de 17500 euros ici. Or, on sait que ce sont les femmes qui sont les plus en difficulté économiquement. 33% d'entre elles occupent un emploi à temps partiel, contre 11% des hommes". Cette précarité amène certaines à renoncer à l'achat de protections périodiques. Et cela a d'importantes conséquences.

"Cela joue sur l'accès à l'emploi, aux études, sur la santé, sur l'environnement..." liste Anne Ruffet. Le Parc a donc décidé de proposer gratuitement des protections jetables et lavables dans plusieurs lieux publics : médiathèque, structure de santé, lycée, etc.

"Nous voulons laisser le choix à chacune de choisir la protection qui lui convient le mieux. Et proposer des lavables ou des protections pérennes permet de lutter contre la précarité plus durablement. D'autant que les protections jetables de mauvaises qualités peuvent avoir des conséquences sur la santé à cause des perturbateurs endocriniens"

Les distributeurs et les protections lavables seront fabriqués par des entreprises brennouses qui salarient des personnes handicapées ou éloignées de l'emploi.