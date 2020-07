Le parc naturel régional baie de Somme - picardie maritime devient réalité

A l'occasion du conseil de défense écologique, la ministre, ex-députée de la Somme, Barbara Pompili a officialisé ce lundi la création par décret du parc naturel régional de la baie de Somme et de la picardie maritime comme cela avait été annoncé en février. Avec la création d'un parc naturel régional au Mont Ventoux dans le Vaucluse et d'une réserve naturelle nationale, la forêt de la Robertsau en Alsace, il doit permettre à la France d'atteindre les "30% de territoire sous protection" explique la ministre de la transition écologique.

134 communes

Le parc naturel régional dont on parle depuis quarante ans, comprend 134 communes de Mers-les-Bains à Fort-Mahon en passant par Abbeville et Ailly-le-Haut-Clocher. L'idée dans un tel espace est d'arriver à concilier développement économique, activités et préservation du territoire et ce label permet d'obtenir des subventions supplémentaires.

Plutôt une consécration qu'un démarrage

En février dernier, le sénateur Jérôme Bignon, défenseur du secteur, avait expliqué sur France Bleu Picardie que cette création était "plutôt une consécration qu'un démarrage car beaucoup a été fait : zones natura 2000, périmètre ramsar, espaces naturels sensibles du département, acquisitions du conservatoire du littoral, le parc naturel marin qui vient jusque dans la baie de Somme, la réserve naturelle de la baie de Somme. Le parc naturel régional aurait pu être un outil qui nous aide à aller plus vite parce que c'est un outil de protection mais c'est aussi un outil d'aménagement du territoire et c'est peut-être pour ça qu'on a perdu un peu de temps".