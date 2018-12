Le Parc Naturel Régional Millevaches a mis en ligne son cadastre solaire

Le PNR Millevaches veut sensibiliser ses habitants à la production d'énergie solaire. Il vient de mettre en ligne sur son site internet le cadastre solaire de son territoire. En un clic on peut savoir si sa maison a du potentiel et même combien on peut y gagner.

Corrèze, France

Un cadastre solaire permet au propriétaire d'une maison, mais aussi à une collectivité comme une mairie, de savoir si leurs toitures ont du potentiel en matière d'énergie solaire. C'est ce que propose le Parc Naturel Régional de Millevaches sur les 124 communes de son territoire. Il vient d'être mis en ligne sur son site internet. La manipulation est très simple. Il suffit de rentrer l'adresse de sa maison et une carte style Google Maps apparaît. "On va voir sa maison, explique Violette Janet, chargée de mission Energie au PNR. On clique sur sa toiture et on voit la production d'énergie liée au solaire et surtout le gain financier".

Le cadran solaire du PNR Millevaches permet d'un coup d'oeil de savoir si mettre des panneaux photo-voltaïques sur son toit vaut la peine - ©PNR Millevaches

On peut tous s'engager" Philippe Connan, président du PNR Millevaches

Le cadastre du PNR Millevaches permet également aux personnes intéressées de trouver un professionnel, dument sélectionné, pour avoir un devis pour une installation de panneaux photovoltaïques. Et rares sont les toitures qui n'ont pas de potentiel selon le président du parc, Philippe Connan. "On peut tous s'engager, on a tous une toiture". Le cadastre solaire se veut donc aussi un outil de sensibilisation au développement de l'énergie solaire.

L'indépendance énergétique d'ici 2050

La mise en ligne du cadastre solaire par le PNR Millevaches s'inscrit dans sa démarche Territoires à Énergie Positive. Le parc a été labellisé en 2017. Avec des ambitions d'économies et de production d'énergie sur trois ans. Le parc mise sur une production solaire de 13 gigawatt/heures d'ici 2021. Mais à plus long terme il vise une autonomie énergétique en 2050. Il produit déjà environ 160 % de ses besoins grâce notamment aux barrages hydrauliques. Mais il ne peut pas produire l'énergie dont il a le plus besoin encore, le carburant. "On va donc être obligés de produire 220 ou 230 % de nos besoins en électricité pour compenser le carburant qu'on ne produit pas" conclut Philippe Connan.