Monteux, France

Entre 2500 et 3000 visiteurs par jour entre le 15 juillet et la mi août : un premier bilan jugé "très satisfaisant" par Daniel Bulliard le président du parc de loisirs à thème ouvert début juin à Monteux. Pourtant le contexte estival n'était pas idéal avec les rendez-vous du Mondial de football et surtout, la canicule ! Le manque d'ombre s'est fait durement sentir au plus chaud de l'été. La leçon a été retenue promet Daniel Buliard qui annonce pour l'an prochain, outre 3 nouvelles attractions, des grands arbres, d'avantage d'ombre et des systèmes de brumisation pour améliorer le confort des visiteurs. Bien sûr, il est encore trop tôt pour dresser un bilan précis de cette première saison mais dors et déjà un objectif est atteint : 90% des visiteurs viennent en famille. Le parc semble avoir trouvé son public : les petits comme les grands !

Au pays de Spirou et du Marsupilami : le reportage de Daniel Morin Copier

Daniel Bulliard : "le parc s'est adapté à la canicule" Copier

Sensations fortes et rires garantis... © Radio France - Daniel Morin

Des attractions pour petits et grands au parc Spirou © Radio France - Daniel Morin