Le Parc Spirou rouvrira ses portes le 20 juin à Monteux

La nouvelle était attendue avec impatience par les amoureux -petits et grands- de Spirou, du Marsupilami et de tous leurs amis ! Le parc de loisirs qui leur est dédié à Monteux rouvrira ses portes au public le samedi 20 juin. Une reprise très progressive en raison de la crise sanitaire...

L'heure du déconfinement va bientôt sonner au Parc Spirou de Monteux. La date est désormais connue, ce sera le samedi 20 juin. Une échéance attendue avec beaucoup d'impatience par les amoureux des héros du journal Spirou comme par les responsables du parc de loisirs. Car l'ouverture retardée à cause de la crise sanitaire laissera forcément des traces dans les caisses du parc inauguré en 2018 mais pour le moment, le parc se prépare à accueillir ses premiers visiteurs dans des conditions très particulières.

Pas plus de 3000 personnes en même temps pour commencer

Jusqu'au 11 juillet, l'accès au parc ne sera possible que les weekends et dans la limite de 3000 personnes en même temps au maximum. D'autres mesures sanitaires ont été décidées : les aires de jeux resteront fermées, les mascottes ne seront plus en contact libre avec le public, les boutiques de souvenirs et les restaurants seront ouverts mais le nombre de clients sera limité. Enfin, le parc s'est refait une beauté "masquée" pour sa réouverture : marquages au sol, diffusion de messages sonores, bornes de distribution de gel hydroalcoolique. Marsupilami aura forcément "la banane" mais sautera-t-il pour autant de joie en criant "Houba-Houba" ? Rien n'est moins sûr...