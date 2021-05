Le parc zoologique ZOA de Sanary prêt pour la réouverture

Après sept mois de fermeture, le parc ZOA à Sanary avec ses 300 animaux et ses 80 espèces différentes répartis sur 1 hectare et demi s'apprête à rouvrir ce mercredi matin à 9h30. Un parc très familial varié avec des animaux mais aussi une flore impressionnante, et une aire de jeux.

Tout est prêt pour accueillir dès 9h30 ce mercredi les premiers visiteurs. L'équipe du Parc zoologique de Zoa a profité de cette fermeture forcée pendant ces longs mois pour effectuer des travaux. L'entrée déjà a été repensée, ainsi que le cheminement plus adapté aux personnes à mobilité réduite. Les lémuriens ont également de nouvelles volières. Des aménagements au gré du parcours qui mettent en valeur encore plus les animaux et la végétation très variée du parc.

Des petits nouveaux

Avec ses 80 espèces et ses 300 animaux, le Parc zoologique offre une belle variété. Des animaux d'ailleurs, un peu plus nombreux depuis quelques semaines. "Nous avons assisté à plusieurs naissances" se réjouit Frédéric Tardy, le directeur de la structure. Quatre mangoustes, des maras (des petits rongeurs), un oslo et des loutres sont venus agrandir la famille. "C'est annonciateur d'une bonne reprise" commente le responsable.

Les maki-catas se réchauffent au soleil en position dite du lotus © Radio France - Christelle MARQUES

Les perruches jandaya s'en donnent à coeur joie pendant que les maki-catas captent les premiers rayons du soleil, installés en position du lotus, les bras ouverts. Les petites mangoustes, curieuses, s'approchent quand elles entendent du bruit. Quant aux bébés maras, à peine âgés de quinze jours, ils foncent se cacher dans un petit trou, offrant la vision de leurs petites pattes arrières toutes souples et toutes poilues.

Pressé de retrouver le public

"_Cela a été une période très compliquée, très très longue car on n'avait pas vraiment de vue sur l'avenir. On a fait le dos rond, on a fait en sorte d'améliorer le Parc comme on le fait chaque année. Et maintenant, on repart sur une nouvelle saison. C'est un sentiment partagé entre un gros stress et le soulagement de pouvoir retrouver les visiteurs. On avait envie de retrouver le public et de partager notre passion avec eu_x" indique Frédéric Tardy.

Les premiers visiteurs sont attendus donc ce mercredi dès 9h30. Et même s'ils pourront profiter de nouveaux aménagements, l'entrée sera au même tarif. "Cette période a été difficile pour tout le monde, y compris pour les particuliers, donc on ne veut pas pénaliser qui que ce soit. L'esprit du Parc reste le même, nous avons un Parc qui est très varié, petit mais costaud" conclut en souriant le directeur du Parc Zoa.