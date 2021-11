VIDÉO - Bientôt cinq nouvelles zones de stationnement payant à Nice d'après la CGT

Alexandre Latruffe, secrétaire général de l'union locale CGT à Nice, parle ce vendredi de la grève des agents depuis huit jours et annonce sur France Bleu Azur que cinq nouvelles zones de stationnement vont devenir payantes dans la capitale azuréenne.

Vous le savez peut-être pas, mais depuis une semaine à Nice, vous pouvez vous garer sans payer et vous n'aurez aucun problème, pas d'amende ! Les 15 agents de contrôles du stationnement, ceux qui mettent les PV quand on ne paye pas, sont en grève illimité, soit 100% des salariés. Ils travaillent pour l'entreprise Moovia, filiale de Transdev et contrôlent à Nice 15 zones, soit près de 12 000 places.

C'est le huitième jour de grève ce vendredi. Alexandre Latruffe est secrétaire général de l'union locale CGT à Nice. Il était l'invité du 8h20. "Nous irons jusqu'au bout, précise-t-il. La grève a été votée jusqu'à ce samedi inclus. Nous verrons lundi mais nous voulons au moins gagner sur une de nos revendications. Les salaires ? Nous sommes à 2 % au dessus du Smic, c'est ridicule quand on habite à Nice, dans la cinquième ville de France. Ce salaire devrait être à 2.000 euros brut. Ils sont 15 à faire grève, la totalité des effectifs"

Cinq nouvelles zones payantes

"On apprend que le périmètre va avoir cinq zones supplémentaires, il faut des recrutements en plus." Les cinq zones : Cimiez, Pasteur, Cessol, avenue Cyril-Besset à Nice Nord et quartier Gairaut. "Elles vont s'ajouter aux 15 zones existantes alors que nous n'arrivons pas déjà à assurer les missions", explique Alexandre LatrufFe.

Des coups de tête, des coups de poing à la figure.

"On se retrouve avec une violence très importante, huit jours de grève, et la direction n'est restée que deux heures pour négocier. La prime proposée de 175 euros brut est ridicule. C'était mieux avant la privatisation. Là nous avons moins de moyens. La ville de Nice doit réagir. Elle est le donneur d'ordre" rappelle-t-il.