Le parcours cycliste de la Vagabonde vous emmène de l'Allier au Tarn-et-Garonne en passant par la Creuse

C'est une nouvelle aventure à vélo, de plus de 500 kilomètres. De Montluçon, dans l'Allier, jusqu'à Montech, dans le Tarn-et-Garonne, en passant par la Creuse, la Corrèze et le Lot, vous pourrez pratiquer les sentiers de cinq départements et d'innombrables paysages naturels, culturels, patrimoniaux, via les dix étapes du parcours de la Vagabonde, ou V87. Le plateau de Millevaches, la vallée de la Dordogne, la tapisserie d'Aubusson... quelques exemples parmi d'autres de ce que vous pourrez trouver sur votre chemin. "La Vagabonde porte bien son nom, c'est une invitation au voyage", sourit Sylvie Satriano, conseillère départementale de l'Allier. "Le projet date de 2018, ce sont plusieurs rencontres et réunions pour discuter. C'est une découverte du territoire, du patrimoine, de la vie de chaque département également. Le soleil est dans la voix du Tarn-et-Garonne !", explique Marie-Christine Bunlon, vice-présidente du conseil départemental de la Creuse. Cette véloroute est ouverte à tous, aguerris ou novices, que vous ayez envie de faire tout ou partie du trajet, sur une ou plusieurs journées, en autonomie.

La Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, en Creuse, est sur le chemin de la Vagabonde. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Montauban se trouve au bout de cette Vagabonde © Radio France - Bénédicte Dupont

La rivière Vézère, à Bugeat, en Corrèze, est sur le parcours de la Vagabonde © Radio France - Nicolas Blanzat

Vue de la ville de Montluçon (Allier) depuis l'esplanade du château des ducs de Bourbon. Un panorama à découvrir au début de la Vagabonde © Radio France - Géraldine Marcon

Un projet donc culturel, patrimonial, sportif mais aussi écologique, en promouvant le contact à la nature et un mode de transport alternatif dans ses traversées. "C'est le patrimoine, le territoire, la santé, car le vélo c'est la santé, et une manière de faire adhérer ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo", s'enthousiasme Marie-Christine Bunlon. "Les élus ont compris l'intérêt touristique, sportif. C'est un projet qui correspond à la volonté des gens de faire du sport-nature. Pas question d'argent ou de compétition, mais de faire découvrir de très beaux territoires.", se réjouit Jean-Jacques Lauga, conseiller départemental de la Corrèze. Et c'est aussi un bon moyen d'accueillir des touristes. "On sait que les touristes à vélo laissent de l'argent sur le territoire, et il faut des structures pour les accueillir. Il faut des hébergements Accueil vélo, sécurisés, pour déposer et entretenir leurs vélos", conclut Bruno Papineau, le maire d'Evaux-les-Bains, qui confirme aussi que sa commune se met à fond au vélo : elle est candidate pour être ville-étape du Tour de France 2023 ou 2024.

