Pays Basque : le parcours de la 20è Korrika dévoilé

Korrika, la course-relais en faveur de la langue basque, traversera le Pays Basque nord et sud. 2 535 kilomètres en 11 jours et 10 nuits. Elle passera en iparralde les 2 et 3 avril.

La Korrika arrivera à Arneguy le dimanche 2 avril à 10 heures, sera à Bayonne vers 17h, passera par Saint-Jean-de-Luz, Hasparren, petit-déjeuner à Saint-Palais à 7 heures le lundi matin avant de traverser Mauléon et Baigorri.

Des passages de témoins plus nombreux...

Cette 20ème édition de la Korrika est marquée par des passages de témoins plus nombreux : 333 cette année contre 290 habituellement. Ce qui devrait permettre à AEK, l'association organisatrice, de gagner plus d'argent. En 2015, elle avait permis de récolter 112.000€ soit 4% du budget annuel.

...pour toujours plus d'élèves !

L'association AEK dispense des cours de basques aux adultes. Et depuis deux ans elle est agréée pour la formation professionnelle. Elle compte 1.400 élèves cette année en iparralde.