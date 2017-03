Le parcours de la 7ème édition du marathon de Montpellier dévoilé

Organisé le 19 mars, le marathon de Montpellier (Hérault) partira et arrivera sur la place du Nombre d'Or et s'entendra sur 5 communes, des terres jusqu'à la mer. 5000 coureurs sont attendus sur la ligne de départ.

Le Montpellier Athlétic Méditerranée Métropole (MA2M), club d’athlétisme à Montpellier organise la 7ème édition du marathon de Montpellier le dimanche 19 mars 2017.Il y aura 42,195 km à parcourir.

Créé en 2010, le marathon de Montpellier est devenu une épreuve régionale majeure et se classe parmi les principaux marathons français. La version relais a également connu un engouement sans précédent, devenant un des plus importants marathons relais en France.

Le parcours du marathon sera le même qu’en 2016, avec quelques modifications pour le rendre encore plus attractif :

Le marathon partira de la place du Nombre d’Or à Montpellier et s’étendra, au delà de Montpellier, sur 5 communes des terres jusqu’à la mer (Castelanau-le-lez, Lattes, Pérols, Mauguio-Carnon, Palavas-les-Flots). L’arrivée de cette boucle aura également lieu place du Nombre d’Or à Montpellier.

traversée du centre commercial Odysseum

passage sur le port de Carnon

traversée du parc du Levant à Palavas-les-Flots

tour du bassin Jacques Cœur et de la place Georges Frêche à Montpellier

Très plat et ludique, il devrait aussi bien satisfaire les coureurs à la recherche de la performance que ceux souhaitant simplement se faire plaisir à travers un paysage à la fois urbain et naturel.

Plusieurs types de courses sont proposés

La course du marathon solo La course marathon en relais à 6 (challenge entreprise, team ou club) La course semi-marathon. Cette course est une nouveauté 2017. Elle remplace l’ancienne course en relais de 2. Elle fait 21,1 km. Elle fait une boucle au départ de Montpellier, en passant par Castelnau-le-Lez. Nouveauté : les marches du marathon, en partenariat avec la Ligue contre l’obésité. Les courses enfants ouvertes aux enfants âgés de 4 à 12 ans. Deux distances sont proposées :500 m et 1000 m.

5000 coureurs attendus sur la ligne de départ

-

En 2012, l’épreuve du marathon avait réuni 1000 marathoniens (comme en 2011) et 623équipes (400 équipes en 2011) soit plus de 4500 coureurs.En 2013, la 4e édition s’était stabilisée (1000 inscrits sur le 42 km) alors que le nombre d’équipes avait continué sa progression (265 équipes relais de 2 et 586 équipes de 6), soit plus de 5000 coureurs. En 2014, la 5e édition avait confirmé ces chiffres. Après une légère baisse en 2016, due au changement de date et de parcours, cette 7ème édition devrait retrouver les chiffres de 2014.

Le marathon pratique

Renseignements et inscription sur le site internet : http://marathonmontpellier.fr

Dernier délai pour les inscriptions via Internet : le jeudi16 mars

Aucune inscription ne pourra se faire le jour de la course.

Les dossards sont à retirer au village du marathon, muni du bon de retrait du dossard obtenu lors de l’inscription et d’une pièce d’identité.