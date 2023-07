Le parcours de la flamme olympique se précise dans la Somme

Le 23 juin dernier, le comité organisateur des Jeux Olympiques (COJO) de Paris 2024 a dévoilé le tracé du relais de la flamme. La plus célèbre des torches va sillonner la France à partir du printemps et passera dans la Somme le 4 juillet, à 22 jours du début des épreuves. Amiens et Saint-Valery-sur-Somme étaient les deux seules étapes connues jusqu'ici. Les cinq autres ont été annoncés ce lundi.

ⓘ Publicité

À lire aussi JO de Paris 2024 : découvrez le parcours qu'empruntera la flamme olympique à travers la France

Le tracé reste encore à définir, mais la Flamme s'arrêtera également à Abbeville, Albert, Doullens et sur deux sites majeurs de l'histoire départementale : le parc Samara à la Chaussée-Tirancourt et le Mémorial franco-australien de Villers-Bretonneux.

loading

La flamme bouclera son parcours samarien à Amiens, place Longueville devant le Cirque Jules Verne. "Le circuit doit être validé mais on souhaite qu'elle arrive par le fleuve Somme, sur le quai Belu", détaille le vice-président de la Métropole en charge des sports, Guillaume Duflot.

Les candidatures pour s'inscrire comme porteurs de la flamme sont ouvertes sur le site internet du COJO mais les places seront chères. Une centaine seulement pourront toucher et porter la torche dans la Somme. Mais elle repassera plus tard dans l'été, avant les Jeux Paralympiques qui débuteront le 28 août.