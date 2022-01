IMAGE - Le parcours de la korrika 2022 dévoilé : elle viendra deux fois en Iparralde

AEK a dévoilé le parcours de la 22e édition de la korrika. Elle traversera Iparralde en deux étapes, les 4 et 5 avril en Basse-Navarre et le 9 avril sur la côte basque. Les gau eskola ont déjà commencé à vendre les kilomètres.

Certains ont déjà des fourmis dans les jambes : la 22e korrika aurait dû se courir l'an dernier, mais AEK avait décidé de la reporter, à cause de la pandémie de Covid-19. Ce 19 janvier, à moins de trois mois de l'événement l'association d'enseignement du basque pour adulte a dévoilé le parcours. La korrika démarrera le 31 mars d'Amurrio en Araba, et elle rentrera le 4 avril en Iparralde pour une première étape en Basse-Navarre et en Soule. C'est la particularité de cette édition : une korrika coupée en deux étapes au Pays basque nord qui ne reviendra en Labourd que le 9 avril pour parcourir toute la côte la veille de l'arrivée à St Sébastien.

Tout le parcours, kilomètre par kilomètre, est à découvrir sur le site web de la korrika. On peut aussi s'adresser à la gau eskola la plus proche pour déjà réserver son kilomètre. La korrika, cette course-relais en faveur de la langue basque, ininterrompue pendant dix jours et dix nuits, est destinée à financer AEK, l'association qui enseigne la langue basque aux adultes

La Korrrika, à Bayonne en 2019 © Radio France - Bixente Vrignon

Les principaux points de passage

Le 4 avril

17h00: Donibane-Garazi (St Jean Pied-de-Port)

19h25 Donaixti (St Just Ibarre)

21h28 Maule (Mauléon)

Le 5 avril

00h00 Donapaleu (St Palais)

02h04 Iholdi

03h11 Ortzaize (Ossès)

03h52 Baigorri

Le 9 avril

07h11 Urruña (Urrugne)

08h23 Senpere (St Pée-sur-Nivelle)

11h54 Ezpeleta (Espelette)

13h46 Hazparne (Hasparren)

15h48 Uztaritze

17h28 Baiona (Bayonne)

19h43 Angelu -Anglet)

20h16 Biarritz

22h20 D. Lohitzune (St Jean-de-Luz)

Le 10 avril